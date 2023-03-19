يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر اليوم 19-03-2023 في كلاسيكو الأرض.. Yalla shoot

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر اليوم 19-03-2023 في كلاسيكو الأرض Barcelona vs Real Madrid.. Yalla shoot، برشلونة ضد ريال مدريد اليوم الدوري الاسباني قمة مباريات الدوري الإسباني، وستقام أقوى مباراة غدا على مستوى جميع المباريات الأوروبية. عندما يلتقي الخصمان التقليديان برشلونة وريال مدريد في إسبانيا في مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقات الدوري الإسباني. سوف نناقش في مقالتنا المقدمة من الموقع قل، على برشلونة ضد ريال مدريد اليوم في الكلاسيكية من الدوري الاسباني. بالإضافة إلى جدول المباريات، تم تسليط الضوء على غياب الفريقين وتواتر قنوات الناقل.

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم

إليكم تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد، حيث سيكون اللقاء على أرضه “ملعب كامب نو” وبين جماهيرهم، برئاسة المدرب الإسباني تشافي، على النحو التالي:

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم

الانتقال إلى ريال مدريد ضد برشلونة اليوم وصل الفريق الحقيقي، الذي أسعد معجبيه في بطولتهم المفضلة الأسبوع الماضي، إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. إنه يتطلع إلى إرضاء الجماهير في المنزل، خاصة ضد المنافس التقليدي الذي تغلب عليه في كأس الملك قبل أسبوعين. فيما يلي تشكيلة أنشيلوتي، الموضحة على النحو التالي:

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

برشلونة في صدارة الدوري الإسباني بفارق يصل إلى 9 نقاط مع صاحب المركز الثاني، وهو ريال مدريد. وهنا تكمن أهمية المباراة التي ستقرر المنافسة على اللقب إذا فاز برشلونة، أو لتقليص الفجوة وتجديد حلم الوصول إلى اللقب إذا فاز ريال مدريد. فيما يلي ترتيب فرق الدوري الإسباني على النحو التالي:

القنوات مفتوحة لمباراة برشلونة وريال مدريد

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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد كلاسيكو الدوري الإسباني

من أجل جدول مباراة برشلونة-ريال مدريد، ستقام المباراة يوم الأحد الموافق 19-3-2023، على ملعب كامب نو، حسب التوقيت المحلي للدول العربية الموضح أدناه:

مشاهدة الحادي عشر جدول المساء السعودية وسوريا وقطر.

كما على مدار الساعة العاشر ليلة التقيت جمهورية مصر.

مشاهدة التاسع وقت المساء الدولي المغربي العربي.

الثاني عشر وقت منتصف الليل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

كم تبقى على مباراة برشلونة وريال مدريد

هنا هو متر يظهر الوقت المتبقي لبدء كلشيكو تيريستر بين ريال مدريد وبرشلونة، على النحو التالي:

غيابات برشلونة ضد ريال مدريد اليوم

في الواقع، لا يعاني الفريق الكتالوني من لعنة الإصابات التي رافقته في مواجهاته السابقة ضد ريال مدريد والدوري الأوروبي. يتم تمثيل الغياب على النحو التالي:

يتم تجديد غياب المهاجم عثمان ديمب إرمل due بسبب إصابة في عضلة الفخذ.

لاعب خط الوسط هو أيضا مع إصابة في العضلات.

هنا هو أيضا: حكم مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني

غيابات ريال مدريد ضد برشلونة اليوم

من المتوقع أن يمثل الغياب في فريق ريال مدريد ضد برشلونة لاعب واحد، على النحو التالي:

المدافع فيرلاند ميندي نتيجة لإصابة في العضلات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو

ستكون مجموعة قنوات بن سبورت القطرية المشغل الرسمي لجميع مباريات الدوري الإسباني، بما في ذلك مباريات كلشيكو. يمكن أيضا مشاهدة المباراة من خلال منصة شهيد دوت نت المدفوعة. أو أحد مواقع البث المباشر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

يمكنك متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الدوري الاسباني مباشرة من خلال ضبط قناة بن سبورت بعد الاشتراك، على النحو التالي:

القمر الصناعي: نيلسات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

في ختام مقالتنا”برشلونة ضد ريال مدريد اليوم الدوري الاسباني“. بعد مناقشة أهم التفاصيل المتعلقة بتكوين الفريقين، والغياب الرئيسي عن الفريق. ومع ذلك، ستكون المباراة واحدة من أهم المباريات بالنسبة للعائلة المالكة هذا الموسم. هذا هو محاولة لتخفيف هيمنة برشلونة على قمة الدوري الاسباني. أما بالنسبة لبرشلونة، فإن الضغط عليه سيكون أقل من الضغط على ريال مدريد، ومن الممكن رؤية الفريق يدافع ويلعب بالتعادل.