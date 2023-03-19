مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة ريال مدريد بث مباشر دون تقطيع

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة ريال مدريد بث مباشر Barcelona vs Real Madrid دون تقطيع، ينتظر مشجعو كرة القدم العالمية بفارغ الصبر مباراة الكلاسيكو الناري، التي تجمع برشلونة ضد ريال مدريد في ذروة الأسبوع السادس والعشرين من موسم 2022-23 في الدوري الإسباني.

تاريخ مباراة ريال مدريد وبرشلونة

في ذروة الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإسباني، يستضيف ملعب “سبوتيفي كامب نو” في برشلونة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تاريخ مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تُذاع مباراة برشلونة ريال مدريد في الدوري الإسباني على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11013، بمعدل ترميز أفقي يبلغ 27500.

مباراة برشلونة وريال مدريد

في ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، يحتل برشلونة المركز الأول برصيد 65 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بينما يبعد أبناء تشافي هيرنانديز 9 نقاط عن فريق كارلو أنشيلوتي.

برشلونة – ريال مدريد

وإذا تغلب برشلونة على ريال مدريد، فإن البلوجرانا سيقطع شوطا طويلا للفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، ليوسع الفارق إلى 12 نقطة، أما بالنسبة لفوز ريال، فهذا يعني أنه لا تزال هناك فرصة أمام العملاق الإسباني للمنافسة. 2021 للبطولة التي توج بها الموسم الماضي. -2022.

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يتطلع برشلونة إلى مواصلة سلسلة نتائجه الممتازة في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يعيش صاحب الأرض أفضل الظروف على المستوى المحلي، حيث يتقدم بتسع نقاط على متصدر الدوري الإسباني ريال مدريد.

أما ضيفه ريال مدريد، فيفوز بالمباراة من أجل تقليص الفارق في المرحلة الأخيرة من الموسم وإحياء سباق “الليغا” حتى نهاية الموسم..

عالج ريال مدريد معظم لاعبيه المصابين بقيادة الفرنسي فيرلاند ميندي، لكن لا يمكنه الاعتماد على النمساوي ديفيد ألابا الذي يواصل التعافي من إصابته.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يبدأ كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني بالتشكيلة التالية.

حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلاند ميندي – إدير ميليتاو – أنطونيو روديجر – داني كارفاخال

لاعب وسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – فيديريكو فالفيردي

تشكيلة برشلونة المنتظرة

وأنقذ برشلونة مؤخرا النجم بدري بعد تعافيه من الإصابة وعودته للتدريبات، فيما سيغيب الفريق عن خدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي.

من المتوقع أن يدخل مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز إلى ريال مدريد بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيغن

الدفاع: أليخاندرو بالدي – أندرياس كريستنسن – جول كوندي – رونالد أروجو

لاعب الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرانك كيسير – فرينكي دي يونغ

الهجوم: جافي – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.