مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت الآن في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت Barcelona vs Real Madrid الآن في الدوري الإسباني، يترقب عشاق برشلونة وريال مدريد الليلة مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

مواجهة الليلة بين برشلونة ضد ريال مدريد لها أهمية خاصة حيث تؤثر على شكل المنافسة على قمة ترتيب الدوري الإسباني، ففريق برشلونة يحتل المركز الأول في الترتيب برصيد 65 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

وتقدم بوابة الفجر متابعة لأهم الأحداث قبل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، متابعة لأحدث مباراة برشلونة وريال مدريد لحظة بلحظة.



مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية - صورة أرشيفية

توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري

يلتقي فريقا برشلونة وريال مدريد الليلة عند التاسعة مساء، بتوقيت تونس، والجزائر، والمغرب، والعاشرة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، وجنوب إفريقيا، والأردن، وعند الحادية عشر مساء، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، وعمان، وعند الساعة الثانية عشر صباحًا، بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

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برشلونة والإنتر - صورة أرشيفية

أين تقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

من المقرر أن يستضيف ملعب كامب نو، مباراة برشلونة وريال مدريد الليلة، بالجولة السادسة والعشرين، لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، والمقرر لها الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.



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تشكيل فريق برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

من المنتظر أن يلعب المدير الفني لفريق برشلونة أمام فريق ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أروخو، كوندي، بالدي، كريستينسن

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، جافي، كيسيه

خط الهجوم: ليفاندوفيسكي، رافينها

مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية - صورة أرشيفية

تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

من المنتظر أن يلعب كارلو أنشيلوتي المدير لفني لفريق ريال مدريد أمام برشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي، ميليتاو، روديجز، كارباخال

خط الوسط: توني كروس، موردريتش، كامافينخا

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، بنزيما، فالفيردي