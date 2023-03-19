مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم يلا شوت.. مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم beIN Sport ، أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة في المباراة التي ستقام فى العاشرة مساءً على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022-2023.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالى..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارفخال.

خط الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 65 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد وصيفًا برصيد 56 نقطة، حيث يبتعد أبناء تشافي هيرنانديز عن كتيبة كارلو أنشيلوتى بفارق 9 نقاط.

من جهته عيّن الاتحاد الإسباني ريكاردو دي بورجوس حكمًا لإدارة مباراة برشلونة ضد الريال في كلاسيكو الليجا، واختيار سيزار سوتو جرادو حكمًا لتقنية الفيديو.

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وحال فوز برشلونة على ريال مدريد سيقطع البلوجرانا شوطًا كبيرًا نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم ويوسع الفارق إلى 12 نقطة، أما فوز الريال فيعني أنه لا تزال الفرصة قائمة أمام العملاق الإسباني للمنافسة ليقلص الفارق إلى 6 نقاط، على اللقب الذى توج به الموسم الماضي 2021-2022.

أما ريال مدريد، الضيف، فيدخل المباراة بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق في المرحلة الأخيرة من الموسم، وإشعال سباق "الليجا" حتى نهاية الموسم.

واستعاد ريال مدريد معظم لاعبيه المصابين، وعلى رأسهم الفرنسي فيرلان ميندي، لكنه لن يتمكن من الاعتماد على النمساوي دافيد ألابا الذي يواصل التعافي من إصابته.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، بعدما فاز على ليفربول بهدف دون رد في مباراة إياب دور الستة عشر، بعدما حقق الفوز ذهابًا على ملعب "أنفيلد" بنتيجة 5-2.

وتاريخيا، التقى ريال مدريد وبرشلونة في 185 مباراة سابقة في الدوري الإسباني منذ أول مواجهة جمعت بينهما في "لا ليجا" خلال موسم 1928-1929، حتى آخر مواجهة لحساب الجولة التاسعة لمنافسات الموسم الحالى وانتهت المبارتين بفوز المرينجي 1-0، و 3-1 على الترتيب.

وإجمالا فقد فاز ريال مدريد77 مباراة، وانتصر برشلونة في 73 مواجهة وحسم التعادل 35 لقاء، وسجل الريال 298 هدفا، فيما أحرز برشلونة 296 هدفا.

ويعتبر ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الدوري الإسباني، بعدما حصد اللقب في 35 مناسبة، آخرها في موسم 2021-22.

بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني من حيث عدد مرات التتويج بالدوري الإسباني، بعدما حقق اللقب 26 مرة، آخرها في موسم 2018-19