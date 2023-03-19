برشلونة ضد ريال مدريد Yalla shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت اليوم في كلاسيكو الأرض، بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 19 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 19 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني بث مباشر

يستضيف ملعب «سبوتيفاي كامب نو» معقل البلوجرانا، مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني، بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، في قمة مواجهات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة «لا ليجا» الممتاز موسم 2022-2023.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 65 نقطة من 25 مباراة خاضهم هذا الموسم.

وواصل برشلونة سلسلة نتائجه المثالية في الدوري الإسباني هذا الموسم بالفوز على أتلتيك بيلياو في الجولة الماضية بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة.

أما ريال مدريد، الضيف، فيدخل المباراة بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق في المرحلة الأخيرة من الموسم، وإشعال سباق «لا ليجا» حتى نهاية الموسم.

ريال مدريد تخطى سلسلة من تعادلين متتاليين في الجولة الماضية بالفوز على إسبانيول بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يخوض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد مباراة برشلونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو - روديجير - كارفخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش - كامافينجا - توني كروس.

خط الهجوم: فالفيردي - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يخوض الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة مباراة ريال مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أليكس بالدي - كريستنسن - أراوخو - كوندي.

خط الوسط: فرانك كيسي - سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج.

خط الهجوم: جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

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