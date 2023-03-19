لقاء Barcelona vs Real Madrid يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم الدوري الإسباني، تترقب عشاق كرة القدم الإيطالية مباراة ناريه تجمع بين إنتر ميلان ويوفنتوس مساء اليوم الأحد 19 مارس، على أرضية ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، لحساب فعاليات المرحلة السابعة والعشرين بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

اليوفي خارج الديار لا يزال يعاني بشكل كبير فالحظ لم يكون معه، فهو لعب 12 لقاء حقق من خلالها 6 انتصارات و4 خسائر وتعادلين، ومن هذه التعثرات كانت أمام الفرق الكبرى كنابولي فسقط بخماسية مقابل هدف، وخسر من روما بهدف نظيف، وميلان بهدفين دون رد، وفشل في تحقيق أي فوز على الفرق العملاقة بالكالتشيو هذا الموسم.

وحضر السيدة العجوز لهذه الموقعة المهمة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الماضي وأيضًا التأهل لدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي، وهذا ما سيعطي اللاعبين دفعة قوية من أجل القتال بشراسة لمحاولة العودة للديار بالعلامة الكاملة ليواصل التقدم نحو المناطق الدافئة.

صراع محتدم يجمع بين العملاقين في قمة الكالتشيو هذا المساء، فكلا منهما يبحث عن طريقة الصحيح في جدول ترتيب البطولة.

فالإنتر يقدم أداء غير مستقر في مسابقة الدوري في الفترة الاخيرة، بالرغم من احتلاله المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، إلا أنه تلقى خسارتين من 3 مباريات، أمام بولونيا بهدف دون رد، وفي الجولة الماضية أمام سبيزيا بهدفين دون رد.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 19 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني بث مباشر

يستضيف ملعب «سبوتيفاي كامب نو» معقل البلوجرانا، مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني، بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، في قمة مواجهات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة «لا ليجا» الممتاز موسم 2022-2023.

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ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 65 نقطة من 25 مباراة خاضهم هذا الموسم.

وواصل برشلونة سلسلة نتائجه المثالية في الدوري الإسباني هذا الموسم بالفوز على أتلتيك بيلياو في الجولة الماضية بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة.

أما ريال مدريد، الضيف، فيدخل المباراة بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق في المرحلة الأخيرة من الموسم، وإشعال سباق «لا ليجا» حتى نهاية الموسم.

ريال مدريد تخطى سلسلة من تعادلين متتاليين في الجولة الماضية بالفوز على إسبانيول بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يخوض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد مباراة برشلونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو - روديجير - كارفخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش - كامافينجا - توني كروس.

خط الهجوم: فالفيردي - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يخوض الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة مباراة ريال مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أليكس بالدي - كريستنسن - أراوخو - كوندي.

خط الوسط: فرانك كيسي - سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج.

خط الهجوم: جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 19 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ومنذ بداية الموسم الحالي، حقق إنتر ميلان نتائج مميزة على أرضة ووسط جمهوره عكس اللقاءات الخارجية، ففي الدوري خاض النيراتزوري 13 لقاء في معقله حيث حقق 11 فوز، مقابل خسارتين أمام روما وإمبولي، وهذا يعتبر أمر مميز ويعني أن السان سيرو حصن منيع للإنتر وخطر على الخصوم.

ويأمل النيراتزوري بقيادة المدير الفني سيموني إنزاجي استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل اقتناص النقاط الكاملة من اليوفي، ولكن هذا يتطلب منه التركيز العالي لتحقيق الفوز لتعمق في المربع الذهبي وعدم التخلي عن الوصافة لملاحقيه لاتسيو الثالث برصيد 49 نقطة أو الميلان الرابع 48 نقطة.

وستكون هذه القمة بالنسبة للإنتر بروفا من أجل لقاء كأس إيطالي اذلي سيجمع الطرفين في دور نصف النهائي يوم 4 أبريل بنفس الملعب، وسيسافر لتورينو في 26 نفس الشهر لخوض الإياب.

وعلى الجهة الاخرى، يظهر يوفنتوي في الفترة الأخيرة بأداء جيد، فهو حقق الانتصار على سامبدوريا برباعية مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع على جدول الترتيب.

على الرغم من خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس بسبب اتهامه بالتلاعب المالي في حكم تم الاستئناف عليه، إلا أنه لا يزال يواصل بكل قوة من أجل تحقيق نتائج الإيجابية للتقدم للأمام في محاولة منه للاقتراب من اقتحام المربع الذهبي لحسم معقد له في دوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

اليوفي خارج الديار لا يزال يعاني بشكل كبير فالحظ لم يكون معه، فهو لعب 12 لقاء حقق من خلالها 6 انتصارات و4 خسائر وتعادلين، ومن هذه التعثرات كانت أمام الفرق الكبرى كنابولي فسقط بخماسية مقابل هدف، وخسر من روما بهدف نظيف، وميلان بهدفين دون رد، وفشل في تحقيق أي فوز على الفرق العملاقة بالكالتشيو هذا الموسم.



وحضر السيدة العجوز لهذه الموقعة المهمة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الماضي وأيضًا التأهل لدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي، وهذا ما سيعطي اللاعبين دفعة قوية من أجل القتال بشراسة لمحاولة العودة للديار بالعلامة الكاملة ليواصل التقدم نحو المناطق الدافئة.