يلا كورة الجديد: "مشاهدة مباراة برشلونة اليوم".. بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الدوري الاسباني YALLA SHOOT، يستعد نادي برشلونة وريال مدريد لمواجهة قوية في الكلاسيكو اليوم Barcelona vs Real Madrid – الأحد في المباراة التي تلعب في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الليجا 2023. ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم على ملعب كامب نو.

وتحمل المباراة أهمية لكلا الفريقين، ويتطلع برشلونة إلى تحقيق الفوز على الريال وتعزيز تقدمه على قمة الجدول، في حين يسعي النادي الملكي من تحقيق الفوز لتقليص الفارق مع البارسا متصدر الترتيب.

ترتيب برشلونة في الليجا الإسباني

حقق برشلونة موسمًا ناجحًا في الدوري حتى الآن رغم التعثر الأوروبي وخروحه من الدوري الأوروبي علي يد مان يونايتد في مرحلة الدور الاقصائي، ويتصدر برشلونة حالياُ ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة من الفوز في 21 مباراة وتعادل في مباراتين وتلقي الهزيمة في مباراتين حتي الآن. في المقابل، حصل ريال مدريد على 56 نقطة ويحتل وصافة الترتيب وحقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتلقي هزيمتين.

تشكيل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم

أعلن كلًا من تشافي هيرنانديز، مدرب نادي للبلوجرانا، وكارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي عن التشكيلة الرسمية الآتية التي من تستعد لبدء مباراة الكلاسيكو اليوم لحساب الجولة 26 من الدوري الإسباني.

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وجاءت التشكيلة الرسمية للبارسا ضد ريال مدريد كالاتي:

حراسة المرمى: مارك-أندريه تير شتيغن.

الدفاع: رونالدو أراخو – أندرياس كريستنسن – اليخاندرو بالدي – جول كوندي.

الوسط: – سيرجي روبيرتو – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج.

الهجوم: جافي – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا دياز.

تشكيل مباراة الريال اليوم ضد برشلونة

حراسة المرمي: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديحر – ناتشو.

الوسط: لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – توني كروس.

الهجوم: فيديريكو فالفيردي – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.

موعد البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

وستنطلق المباراة المثيرة بين برشلونة وريال مدريد مساء الليلة علي ملعب كامب نو. حيث ستواجه كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز، نظرائها من كتيبة أنشيلوتي في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الـ 12:00 صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم

يمكن لعشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم على قنوات beIN SPORTS. هذه المجموعة من القنوات هي المذيع الحصري لمباريات الدوري الإسباني باللغة العربية. المباراة جزء من الجولة 26 من المسابقة.

معلق مباراة برشلونة اليوم ضد ريال مدريد

يتواجه برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني، في مباراة مثيرة. ستقوم قنوات BN Sports ببث المباراة مع حسن العيدروس كمعلق متميز. العيدروس مخضرم في التعليق الرياضي، ولديه سنوات من الخبرة في تغطية المباريات المرموقة من جميع أنحاء العالم. وهو معروف بنبرة صوته الاحترافية وتعليقاته الشغوفة.

ونحن بدورنا في موقع المدرج سنقوم بتقديم تغطية ومتابعة لحظية للمباراة حتي لا تفوتكم متابعة مباراة ريال مدريد اليوم.