يلا شوت مباريات اليوم مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم يوتيوب يلا شوت في كلاسيكو الأرض 2023 YALLA SHOOT ، بكل شغف ينتظر عشاق الكرة العالمية الكلاسيكو الناري الذى يجمع فريق برشلونة ضد ريال مدريد في قمة الجولة 26 لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد



ويستضيف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في مدينة برشلونة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بقمة مواجهات الجولة 26 لمنافسات الليجا.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد



وتذاع مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني على قناة بي أن سبورتس بريميوم 1، علي تردد 11013 علي قمر نايل سات بمعدل ترميز 27500 افقي.

مباراة برشلونة ضد ريال مدريد



يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 65 نقطة فيما يأتي ريال مدريد وصيفًا برصيد 56 نقطة حيث يبتعد أبناء تشافي هيرنانديز عن كتيبة كارلو أنشيلوتى بفارق 9 نقاط.

برشلونة ضد ريال مدريد



وحال فوز برشلونة على ريال مدريد سيقطع البلوجرانا شوطًا كبيرًا نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم ويوسع الفارق إلى 12 نقطة، أما فوز الريال فيعني أنه لا تزال الفرصة قائمة أمام العملاق الإسباني للمنافسة ليقلص الفارق إلى 6 نقاط، على اللقب الذى توج به الموسم الماضي 2021-2022.

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر

ويسعى برشلونة لمواصلة سلسلة نتائجه المثالية في الدوري الإسباني هذا الموسم حيث يعيش صاحب الأرض، أفضل أحواله على الصعيد المحلي، حيث يبتعد في صدارة الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد.

أما ريال مدريد، الضيف، فيدخل المباراة بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق في المرحلة الأخيرة من الموسم، وإشعال سباق "لا ليجا" حتى نهاية الموسم.

واستعاد ريال مدريد معظم لاعبيه المصابين، وعلى رأسهم الفرنسي فيرلان ميندي، لكنه لن يتمكن من الاعتماد على النمساوي دافيد ألابا الذي يواصل التعافي من إصابته.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلان ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

تشكيل برشلونة المتوقع

بينما استعاد برشلونة مؤخرًا نجمه بيدري بعد تعافيه من الإصابة وعودته إلى المران، لكن الفريق سيفتقد لخدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وبات من المنتظر ان يدخل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسن - جول كوندي - رونالد أراوخو

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسييه - فرينكي دي يونج

الهجوم: جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.