يلا شوت Barcelona vs Real Madrid | بث مباشر مباراة الريال اليوم بوابة الفجر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة لايف في كلاسيكو الأرض، مباراة برشلونة وريال مدريد يهتم بها الكثير من عشاق كرة القدم العالمية، ويلتقي الليلة فريقا برشلونة وريال مدريد في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم

ويحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، في حين يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة.



تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

من المنتظر أن تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة برشلونة وريال مدريد الليلة في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني على قناتها بي إن سبورتس إتش دي بريمييوم 1 على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

ريال مدريد - صورة أرشيفية

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

أعلنت قناة بي إن سبورتس أن حسن العيدروس سيوقم بالتعليق على أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد الليلة في الجولة السادس والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم

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ملعب مباراة برشلونة وريال مدريد الليلة في الدوري الإسباني

يستضيف ملعب ستاد كامب نو مباراة ريال مدريد وبرشلونة الليلة في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم



ريال مدريد يتحدى برشلونة - صورة أرشيفية

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الليلة في الدوري الإسباني

يلتقي برشلونة ضد ريال مدريد في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني الليلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا والأردن، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي، وأبوظبي.

حكم مبارة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

من المنتظر أن يقوم ريكاردو دي بيرجوس بإدارة مباراة برشلونة وريال مدريد تحكيميًا الليلة في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.