بعد إصابته بمرض نادر.. محمد ثروت يكشف آخر التطورات الصحية لنجله

كشف الفنان محمد ثروت، تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لنجله المخرج أحمد ثروت، بعد إصابته "متلازمة ميلر فيشر"، وهو مرض مناعي.

المرحلة الأولى من العلاج كانت في مصر

وقال "ثروت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، إن إصابة نجلي وعلاجه تشهد حالة قدرية، فبدأنا في مصر رحلة فحوصات، والمرحلة الأولى من العلاج كانت في مصر، وهي في غاية الاهمية، معقبًا: "ربنا أراد أن تكون المرحلة الاولى من العلاج في مصر تحت إشراف الطبيب محمود حميدة".

استخدام الكورتيزون يحتاج لقرار جريء

واصل: رغم أن استخدام الكورتيزون يحتاج لقرار جريء، لكن الطبيب محمود حميدة في مصر أخذ قرار جريء باستخدام الكورتيزون بجرعات مكثفة وعالية، مما ساهم في تقليص الانتشار، ووقف تفشي المرض الذي كان من الممكن، أن يصل إلى الرئتين والمخ، حتى أن الاطباء في ألمانيا اشادوا بالأطباء المصريين بالعلاج المبدئي، وقالت قرار جريء في توقيت مهم"

آخر التطورات الصحية

وعن اخر التطورات الصحية قال: "عشان نبقى صراحة مع بعضينا، مش قادر يقف على رجليه الان، والي حصل قدر الله وهو متقبله جدًا، وربنا منزل عليه رضا وسكينة، والوضع صعب"، لافتًا إلى أن الاصابة بمتلازمة "متلازمة ميلر فيشر"، تحدث فجأة وفي وقت قصير قائلًا: "يكفي كمية الدعاء الذي يتلاقها من الناس، حتى إلى مش عارفينه والقلوب الطيبة والدعاء، هو ما يدفعه على الاصرار في التغلب على المحنة "

المرحلة الأولى من العلاج

وعن الخطوات القادمة قال: "المرحلة الاولى من العلاج سليمة، ولكن تداعيات المرحلة الاولى سيئة وجعلته غير قادر على الوقوف على قدمه بالأخص اليسرى تحديدًا، والعلاج أن يتم عزله في أماكن أمراض المناعة، ويتم تأهيلهم وفقًا لأسلوب العلاج المتفق عليه عبر الاجهزة والتمارين، وهي قصة معقدة وشديدة الدقة وتحمل جوانب طبية ونفسية".

صعوبات سحب عينة مياه المخ ومواجهة من ألم

وعن صعوبات سحب عينة مياه المخ ومواجهه من ألم قال: "اثناء سحب عينة من ماء المخ كانت شديدة الالم وكان بيصرخ بأعلى صوته، وكانت بوصيه بالصبر، حيث يتم أخذ الخزعة من منطقتين في الفقرات دون بنج ولا بد أن يكون مستيقظ واي حركة اثناء سحب الجرعة في غاية الخطورة".

وكان المخرج أحمد ثروت قد وجه رسالة مؤثرة إلى والده المطرب الكبير محمد ثروت، يشكره فيها على دعمه له خلال فترة مرضه بعد إصابته بمرض مناعي نادر.

وشارك أحمد ثروت جمهوره بصورة تجمعه بوالده عبر حسابه على فيسبوك، وعلق قائلا: الصورة دي قبل ما أتنقل لمستشفى في ألمانيا ويتمنع عني الزيارات، خدتها عشان أقولك أنا تعبتك جامد وأتمنى في يوم ما أخلف إن شاء الله أكون أب زيك أو حتى شبهك في أي حاجة بتعملها من قلبك مع اللي حواليك".