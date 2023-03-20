تيم "أوكيوپاي" يفوز ببطولة "ريدبل هاتريك" للمرة الثانية على التوالي

استطاع تيم "اوكيوپاي"، أن يحصد على الفوز ببطوله "ريدبل هاتريك"، للفرق الحريفة في لعبة الكرة الالكترونيه فيفا، للمره الثانيه على التوالي، وذلك في البطوله التي اقيمت داخل مول مصر.

ومن المقرر أن يقابل تيم "اوكيوپاي" فريق E-Sports ريد بُل لايبزيج في ألمانيا، خلال الفتره المقبلة.



تفاصيل بطولة "ريدبل هاتريك"



شارك في البطوله 16 الف لاعب من حريفه كرة القدم الالكترونيه، وتم لعب ماتشات بطولة ريد بُل هاتريك على بلاي ستيشن 5 فيفا 2023، والبطولة، وتكونت من مرحلتين، وهما: التصفيات المحلية بمحافظات مصر المختلفة: القاهرة، اسكندرية، المنصورة، الزقازيق، طنطا، المنيا، سوهاج وأسيوط.



وتصفيات الجامعات المشاركة في البطولة وهما: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس،، جامعة حلوان، جامعة بني سويف، جامعة أسيوط، جامعة سوهاج، جامعة طنطا، جامعة المنصورة،، جامعة الدلتا، جامعة 6 أكتوبر، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة مصر الدولية، جامعة الإسكندرية، الجامعة البريطانية، الجامعة الأمريكية.