طقس السعودية اليوم.. الأرصاد: سحب ممطرة ورياح نشطة وانخفاض الحرارة

طقس السعودية اليوم، قالت الأرصاد الجوية إنه تتعرض البلاد لسحب ممطرة ورياح نشطة وانخفاض الحرارة.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن طقس السعودية اليوم، ملفتا أنه في ساعات النهار تزداد درجات الحرارة الكبرى والصغرى المتوقعة اليوم الإثنين في مختلف المدن

وسجلت مدينة جازان أعلى درجة حرارة، والتي وصلت إلى 33 مئوية، بينما سجلت مدينة طريف درجة حرارة 6 مئوية وهي أدنى درجة، وبالنسبة لدرجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم في جازان من المقرر أن تسجل 32 مئوية، أما ميدنة الصمان ومكة المكرمة والدهناء 31 درجة.

وعن طقس السعودية اليوم، سجلت درجات الحرارة الصغرى في المملكة هي طريف التي سجلت ستة درجة مئوية اليوم، أما تبوك 8 درجات، وتليها العلا والقريات تسعة مئوية.

وسجلت أبها والباحة وعرعر عشر درجات، في حين أنّ مدينة الطائف وحائل 11 درجة، وأعلى نسبة رطوبة تم تسجيلها في كل من مدينة أبها والباحة وشرورة وجازان، ونسبتها ما بين خمسة وثمانون بالمئة وخمسة وتسعون بالمئة.

وخصوص هطول أمطار من المتوقع أن تكون من خفيفة إلى متوسطة في منطقتي جازان وعسير، ومن المتوقع أن تستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

وبالنسبة للأمطار في منطقة جازان ستكون في كل من محافظة الحرث والداير والريث والعيدابي والعارضة والطرق السريعة والمناطق المفتوحة أيضا.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

أما الأمطار في منطقة عسير فستؤثر على أبها ومحافظة الحرجة والربوعة وأحد رفيدة وظهران الجنوب والمناطق المفتوحة أيضا، كما سيكون هناك نشاط للرياح السطحية وتدن في الرؤية.

وجاء في توقعات المركز الوطني للأرصاد بخصوص أحوال الطقس اليوم، بأنه من المرجح أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة برياح نشطة تثير الأتربة مما يحد من مجال الرؤية.

ومن المتوفع ان يكون الجو غائما بشكل جزئي مع وجود سحب ممطرة على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية، ومن المتوقع أيضا أن تهطل أمطار رعدية مصحوبة برياح في منطقة نجران والشرقية.