لبنى محمود تتصدر تريند جوجل بعد وفاتها.. وهذه أبرز المعلومات عنها

توفيت الفنانة لبنى محمود، بعد مسيرة فنيه متنوعة، تاركة في قلوب محبيها ومتابعتيها والجمهور بصمة لا تنسى، وتميزت بالأعمال الكوميدية والعمل على خروج الجمهور من مشاعر الكبت للضحك والتنويع في أعمالها كان سبب شهرتها.

موعد الجنازة وتشييع الجثمان

ورحلت عن عالمنا، الفنانة لبنى محمود، عن عمر يناهز 88 عامًا، حيث أعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف ذكي، عن وفاتها وسيتم تشييع الجنازة الإثنين من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، ودفنها بمقابر العائلة.

التنوع بين اعمالها سبب نجاحها وشهرتها

ورحلت لبنى محمود بعد مسيرة فنية كبيرة تنوعت بين الأعمال الكوميدية الناجحة والتي أصبحت عالقة في أذهان الجمهور.

وحول المعلومات عنها، يوفر موقع الفجر الإلكتروني في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول هذا الأمر، وأبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة لبنى محمود:

-تخرجت لبنى محمود في المعهد العالي للباليه وكانت ضمن أول دفعة التحقت بفرقة باليه أوبرا القاهرة.

- بدأت لبنى محمود مسيرتها الفنية في عام 1985 حين شاركت في فيلم «صاحب الإدارة بواب العمارة».

-شاركت وتألقت وذيع صيتها في العديد من الأعمال السينمائية مثل فيلم «الإنس والنمس» وفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» وفيلم «بنك الحظ»

-كما شاركت في عدد من المسلسلات التليفزيونيّة مثل مسلسل «نيللي وشريهان»، ومسلسل «موضوع عائلي» الذي انتشر مؤخرا وكانت تقوم بدور والدة ماجد الكدواني التي تفقد الذاكرة في اشياء وتتذكرها في آشساء أخرى لتخلق حالة من المرح بين الأبطال وتجعل الجمهور ينتظر أدوارها بفارغ الصبر.

- قدمت خلال مسيرتها الفنية مسرحية واحدة بعنوان «شارع محمد علي» عام 1991، وشهرتها الكبيرة كانت في الأعمال الكوميدية وقامت على إتقانها وتأديتها بنجاح.

-واشتهرت بأداءها لشخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في عملين تليفزيونيين همما مسلسل العميل 1001، ومسلسل حرب الجواسيس.

-وتألقت في فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمى وروبى الذي انتشر مؤخرا، وحرصت على تقديم الشخصية بروح وتفاصيل مميزة.

سبب وفاة لبنى محمود

انتصر السرطان على لبنى محمود، وتركت الحياة، ورحلت، كما أعلنت بعض وسائل الإعلام المصرية أن سبب وفاة لبنى محمود هو مرض السرطان الذي ظلت تعاني منه كثيرا.