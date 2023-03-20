الإفراج عن 140 ألف طن أعلاف "الذرة والصويا" بنحو 60 مليون دولار خلال أسبوع

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 10/3/2023 حتى 16/3/2023تم الإفراج عن 140 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 60 مليون دولار.



وأضاف ان الإفراج شمل 124 ألف طن من الذرة بنحو 45 مليون دولار ونحو 16 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 12مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بنحو 3مليون دولار.



ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 16مارس 2023) 3.189 مليون طن منهم 2.287مليون طن ذرة، 902 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.575مليار دولار.