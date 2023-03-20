رمضان 2023.. أبطال مسلسل «تغيير جو» وتفاصيل حوله

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تغيير جو
تغيير جو

رمضان 2023، توفر بوابة الفجر الإلكترونية قائمة بأبرز أنواع الأعمال الفنية التي يتم تقديمها والأبطال الذين يجسدون الشخصيات فضلا عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

وحول مسلسلات رمضان 2023، نقدم لكم تفاصيل عن تغيير جو، حيث بدأت منة شلبى تصوير مسلسلها مع المخرجة مريم أبوعوف، وصورت بعض المشاهد الخارجية داخل القاهرة لمدة 6 أيام، وسافر فريق العمل لاستكمال التصوير في بيروت وينتمى العمل لـ 15 حلقة.

تفاصيل مسلسل تغيير جو 

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تتمحور قصته حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم " إياد نصار " شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع " منة شلبي ".

أبطال مسلسل تغيير جو

منة شلبي، إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري، عصام عمر، وعددًا آخر من النجوم، من تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبوعوف.

آخر الأعمال الدرامية للفنانة منة شلبي

والجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية للفنان منة شلبي، مسلسل " بطلوع الروح "، والذي عرض في السباق الرمضاني السابق لعام 2022، وتدور أحداث قصته حول فتاة يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، تحاول روح النفاد بريشها لينتهي بها المطاف في معكسر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلمًا بعيدًا، وكان العمل من بطولة منة شلبي، أحمد صلاح السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، إلهام شاهين، ديامان بو عبود، عزت زين، ريم نصر الدين، سميرة الأسير، وعدد آخر من النجوم، من تأليف محمد هشام عبية، إخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح.

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