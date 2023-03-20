ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات اليوم الإثنين، بدعم مشتريات المستثمرين العرب.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.74 بالمائة عند مستوى 14789.05 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 1.2 بالمائة عند 2619.29 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 1.04 بالمائة، ليصل إلى 3884.6 نقطة.

وصعد المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 0.84% عند 2534.09 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب على الأسهم للشراء بصافي 15.73 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والمصريون للبيع بصافي 2.2 مليون جنيه، و13.53 مليون جنيه على التوالي.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 236.85 مليون جنيه، من خلال 90.5 مليون سهم، عبر 11.13 ألف صفقة، وارتفع 56 سهمًا، بينما انخفض 7 أسهم واستقر 98 سهمًا.