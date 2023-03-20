رئيـس جهاز مدينة العبور يتفقد سير العمل بالمشروعات ويناقش شكاوى السكان



قام المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بجولة تفقدية موسعة بالمشروعات السكنية ومشروعات التطوير الجارية بالمدينة، يرافقه المهندس علاء حماد، نائب رئيس الجهاز، والمهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز ومسئولو المشروعات، وذلك في إطار مواصلة الجولات المرورية بالمشروعات الجارية بالمدن الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالمتابعة الدورية للمشروعات من مواقع العمل.



وتفقد رئيس جهاز مدينة العبور، ومرافقوه، أعمال الصيانة والنظافة وصيانة المسطحات الخضراء بمشروع الإسكان الفاخر (جنة) بمركز المدينة، وأيضا تفقد أعمال شبكة الإنارة والتأكد من عمل الصيانة الدورية بالمشروع، كما تم المرور داخل المشروع لتفقد الأوضاع العامة والاستماع إلى شكاوى ومقترحات السكان.



كما تفقد المهندس أحمد رشاد، مشروع الاسكان المتوسط دار مصر، المرحلتين الأولى والثانية، لمتابعة الأعمال الجارية بالمشروع، وتذليل أي عقبات.



كما تفقد رئيس جهاز مدينة العبور ومرافقوه، عددًا من المشروعات الرياضية والترفيهية الجاري انشاؤها بالمدينة، والتي تشمل إنشاء ممشى وتراك الدراجات بالجزيرة الوسطي المجاورة لشارع الجلاء بالحي الرابع بعرض ٤ أمتار وبطول ١٥٠٠ متر، وأعمال إنشاء ممشي وتراك الدراجات بعرض ٦ أمتار وبطول (٤كم) بشارع الدكتور احمد زويل بدائري الحي الخامس.



كما تم المرور على اسواق الخير (السوق البديلة للباعة الجائلين) بالحي الثاني خلف المرور، للتأكد من التزام شاغلي الباكيات بالاشتراطات الموضوعة، والاستماع إلى شكاوى شاغلي الباكيات ومرتادي السوق.



واستكمل رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الجولة بالمرور بالحي الثاني لتفقد أوضاع الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء، وكذلك التأكد من النظافة والصيانة الدورية لشبكة واعمدة الانارة.



وانتهت جولة المهندس احمد رشاد، ومرافقوه بتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير المسطحات الخضراء بمدخل الحي الترفيهي خلف جهاز المدينة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من المشروعات وتنفيذ الأعمال الجارية بأعلى كفاءة وجودة.

