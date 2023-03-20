البورصة المصرية تعلن مواعيد العمل الجديدة خلال شهر رمضان

أعلنت البورصة المصرية عن مواعيد التداول خلال شهر رمضان، من المقرر أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.

وأشارت إلى أنه ستكون مواعيد جلسة مزاد سعر الاقفال كالتالي:

فترة مزاد سعر الاقفال من توقيت 1.15 ظهرًا ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير (عشوائي) بداية من توقيت 1.23 ظهرًا وحتى توقيت 1.25 ظهرًا.

فترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى توقيت 1.25 ظهرًا.

جلسة التداول بسعر الإغلاق من توقيت 1.25 ظهرًا وحتى توقيت 1.30 ظهرًا تمامًا.

تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحًا إلى الساعة 9.30 صباحًا وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحًا حتى 9.45 صباحًا.

تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهرًا إلى الساعة 2 ظهرًا.

جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا.

جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.