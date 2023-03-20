تهنئة بمناسبة عيد نوروز في قلبي حطيتك وبالتهاني خصّيتك
تهنئة بمناسبة عيد نوروز، يقال عن عيد النوروز بأنَّه هو عيد رأس السنة الفارسية، ويصادف يوم الاعتدال الربيعي، أي في الحادي والعشرين من آذار، ويحتفل فيه في عدد من الدول كإيران والدول المجاورة لها، مثل: تركيا وأفغانستان، ويحتفل به الأكراد أيضًا في العراق، ويستمر الاحتفال بهذا العيد حتى يومنا هذا، وفي هذا المقال سنقدم لكم كلمات جميلة.
كلمات عن عيد نوروز
- عادة العيد يفرح به الناس وأنت عكس الناس يفرح بك العيد وكل عام وأنتم بخير.
- متى أشوفك متى ألقاك يمر العيد وأنت بعيد وشوقي لك يزيد وكل عام وأنت سعيد.
- في قلبي حطيتك وبالتهاني خصّيتك وعلى الناس أغليتك بعيد السنة هنيتك.
- أبارك لك بالعيد وأيامه الورديّة وأمانة يا حبيبي لا تنساني من العيديّة.
- أحلى التهاني والورود لك يا سيدي، الناس عيدها يومان وأنت طول العمر عيدي.
- أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد، وأتمنى لك عيد سعيد.
- العيد في السنة مرتين، لكن أنت ما في منك اثنان.
- العيد ده يجنن عارف ليه لأن أنت فيه محلّيه بوجودك.
- تمر أعياد وأنت الحب عسى الله لا يفرقنا.
- كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل عام وأنت بألف خير.
- اغتنم الفرصة تم فتح المجال لتهنئتي بالعيد بادر لتنال هذا الشرف.
- المرسل: واحد من الناس، المستقبل: أعز وأغلى الناس، النص: عيدك سعيد قبل كل الناس.
- أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي وأحطها بإيديك تنشر العبير حوليك، وتقولك كل عام وأنت بخير.
- سيبقى عيد نوروز رمزًا دائمًا للربيع والفرح والنضال والتضامن والتآخي والسلام والحب والتجديد والانعتاق نحو التغيير، وسيبقى عيد نوروز عيدًا قوميًا متجذرًا في ثقافة الشعب الكردي.
أجمل العبارات عن عيد نوروز
- أقول بسرعة قبلهم كلهم كلّ عام وأنت بخير يا بعدهم كلهم بمناسبة العيد المجيد.
- أعذب تهنئة لأعذب إحساس ياللي غلاك ما له قياس كلّ عام وأنت أسعد الناس.
- عاهدت نفسي كل ما تمر سنة أحبك أكثر، وأشتاق لك أكثر وأتمنالك أجمل سنة.
- لن أقول كل عام وأنت بخير، لكن سوف أقول أنت الخير لكل عام، عيد سعيد يا صديقي.
- كلّ سنة وأنت سعيد، كل سنة تبقى بقلبي، ولما أشوفك تكتمل أعيادي.
- لأحلى شمس عطر وزهر مع كرت يقول عيد سعيد يا أغلى البشر، كل عام وأنتم بخير.
- قلت أهديك في العيد السعيد عيوني، لكن تردّدت في اللحظة الأخيرة خفت أشتاق لك وما أقدر أشوفك.
- لو جرحنا وانجرحنا خلينا ننسى أو نتناسى المهم أن نبدأ بالعيد والقلوب فيها متصافية.
- يا أغلى البشر والأحباب العيد السعيد على الأبواب ودمعي والله على حد الأهداب قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب، وأهديك أحلى المسجات وأتمنّى منك أسمع الجواب.
- يا ورد روح لحبيبي وقوله أنا هدية لك من إنسان بحبك، ويقول لك كل عام وأنت بخير.
- لست أول المهنئين، لكنني أرقهم كلمة وأصدقهم مشاعر وألطفهم عبارة، أنتقي أحرفي بكل إتقان ليس لأنّي مبدع الكلمة، بل لأنّني سأوجهها لمن يستحقها كل عام وأنت بألف بخير.
- سنة ورا سنة وحبي لك يزيد، وما أدري هالسنة بشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد يا رب قرّب لي البعيد.