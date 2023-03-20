تهنئة بمناسبة عيد نوروز في قلبي حطيتك وبالتهاني خصّيتك

تهنئة بمناسبة عيد نوروز، يقال عن عيد النوروز بأنَّه هو عيد رأس السنة الفارسية، ويصادف يوم الاعتدال الربيعي، أي في الحادي والعشرين من آذار، ويحتفل فيه في عدد من الدول كإيران والدول المجاورة لها، مثل: تركيا وأفغانستان، ويحتفل به الأكراد أيضًا في العراق، ويستمر الاحتفال بهذا العيد حتى يومنا هذا، وفي هذا المقال سنقدم لكم كلمات جميلة.

كلمات عن عيد نوروز

عادة العيد يفرح به الناس وأنت عكس الناس يفرح بك العيد وكل عام وأنتم بخير.

متى أشوفك متى ألقاك يمر العيد وأنت بعيد وشوقي لك يزيد وكل عام وأنت سعيد.

في قلبي حطيتك وبالتهاني خصّيتك وعلى الناس أغليتك بعيد السنة هنيتك.

أبارك لك بالعيد وأيامه الورديّة وأمانة يا حبيبي لا تنساني من العيديّة.

أحلى التهاني والورود لك يا سيدي، الناس عيدها يومان وأنت طول العمر عيدي.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد، وأتمنى لك عيد سعيد.

العيد في السنة مرتين، لكن أنت ما في منك اثنان.

العيد ده يجنن عارف ليه لأن أنت فيه محلّيه بوجودك.

تمر أعياد وأنت الحب عسى الله لا يفرقنا.

كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل عام وأنت بألف خير.

اغتنم الفرصة تم فتح المجال لتهنئتي بالعيد بادر لتنال هذا الشرف.

المرسل: واحد من الناس، المستقبل: أعز وأغلى الناس، النص: عيدك سعيد قبل كل الناس.

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي وأحطها بإيديك تنشر العبير حوليك، وتقولك كل عام وأنت بخير.

سيبقى عيد نوروز رمزًا دائمًا للربيع والفرح والنضال والتضامن والتآخي والسلام والحب والتجديد والانعتاق نحو التغيير، وسيبقى عيد نوروز عيدًا قوميًا متجذرًا في ثقافة الشعب الكردي.

أجمل العبارات عن عيد نوروز