تهنئة بعيد الام لكل الامهات أمي يا قلبًا من وفاء، يا أصل كل الوداد

تهنئة بعيد الام لكل الامهات 2023 شارك الأن تهنئة عيد الام مع أمك وتميّز بها عن الغير وعبّر في نفس الوقت عن الحُب والشكر والثناء للأم، يبحث العديد والكثير من الناس عن عبارات تهنئة بعيد الأم للامتنان للأم، في هذا اليوم، من أجل التضحية والمشقة التي عاشتها طيلة فترة تربيتهم، محاولين رد الجميل بإدخال الفرحة والمحبة على قلبها في يوم عيد الأم. الأم لها مكانة خاصة في حياة كل إنسان، فالأم ليست فقط هي التي تنجب بل هي نبع الحنان، وبداية المحبة، ونهاية الأحزان لذلك كرمها الله في كتابه الكريم، ونكرمها نحن بعيد الام.

عبارات بمناسبة عيد الأم

أمي يا بسمتي الحلوة، ويا أحلى لحن وأرق غنوة، أهديك قلبي في عيدك وأروح لك فدوة.

أمي يا أول ما نطقته شفتاي، أمي يا مرهم الروح الذي دائمًا يزيل جروح الزمن، أمي يا نبع الحنان، يا رمز العطاء، أمي أنت شمعة حياتي، أمي أنت رفيقة دربي، أمي أحبك، أمي يا من تمنح الأمان، يا حضنًا دافئ، أمي أقولها بكل فخر وإعتزاز عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنتِ حبيبتي يا أمي.

عندما أخاف ألجأ إليها، وعندما أفرح أذهب إليها وعندما أحتاج أحدًا لا أجد سواها، فكيف لي أن لا أعطيها في عيدها كل الحب.

أمي لا يوجد ما يكفي من العناق والقبلات لكي تظهر لك كم أنا أحبك.

أمي يا قلبًا من وفاء، يا أصل كل الوداد، مهما وصفت ومهما قلت فيك زود، أبقى بحقك مقصر أمام رب العباد، لولاكِ يا أمي ما كان لي بالدنيا وجود، وهل أنساكِ يا أمي بأحلى الأعياد، عيدكِ يا أمي هو فرحة كل من في الوجود.

أظنها لا تريد عيوننا، أو نفديها بأعمارنا، فهي أرحم بنا من أنفسنا، ولكنها تريد منا إحترام وطاعة لأوامرها، وتقدير، وإعطائها حقوقها من رعاية وعطف ورحمة، فكل عام وأنتِ بألف خير غاليتي.

أمّي وسيدة روحي..عهد علي أن أحبك بكل قلبك، وأن أطيعك بكل جهدي، وأن أدعو لك بكل إيماني فمن سواك يستحق كل هذا يا ملاكي؟

أمّي أحبك قليلة جدًا هذه الكلمة أمام هامتكِ العالية، كل عام وأنتِ بألف خير.

أمي من لي بهذه الدنيا غيرك، أشكي له وأبث له همومي، كل عام وإنت بألف خير يا أمي.

أشعل شموع الدنيا بمناسبة عيد ميلادك يا أمي الغالية، كل عام وأنت بألف خير.

سامحيني لو كنت عنك غايب في عيدكِ يا أمي يا ست الحبايب.

أمّي يا الأماني والأفراح، ويا عمري إلى جاي والي راح، عسى قلبك يا غالية دوم مرتاح.

معايدات للأم

من غيرك يا أمي حياتي بلا طعم وبلا لون، ربي يديمك يا سكّر وأجمل عاطفة بالكون.

لو كان عندي أكوامٌ من الهموم بين حضنك كل شيء بيهون، فكل عام وأنت بخير.

لا يكفي عيد الأم بأن أعبر لكِ بالشكر عن كل ما قدّمته لي في حياتي وكل شيء تفعلينه من أجل بقائنا.

أمي ما أتصور حياتي من دونك، العمر ما يحلى غير بوجودك، وكل ما يمر عيدك بحضورك، أدعي ربي ما يحرمني وجودك، وكل عام وإنت بخير.

في هذا اليوم يمكن أن أقدّم لكِ الهدايا والزهور، ولكن لا يوجد شيء في هذا الكون يمكن أن يظهر ويعير عن مدى حبّي لكِ، عيد أم سعيد.

عيد أم سعيد، أنتِ امرأة مميّزة جدًا في حياتي، أحبك دائمًا.

أمي..لطالما تعلمنا منك معاني العزّ والكبرياء، فكل عام وأنت شامخة كشجرة سرو جذورها في الأرض وفروعها في السماء.

الأم هي من تحيا وتعيش من أجل بناء أسرة متماسكة مترابطة، هي من تظهر كنورٍ مضيء في الظلمات لترشدنا إلى طريق صحيح، وتسهر كالقمر إن أصابنا مكروه أو علة في ليالي الألم، وتكون كالمقص الذي يقطع أشواك الجرح والأذى من ربيع العمر.

أمي إنتِ حبك عن جميع الناس غير، أبعث لكِ أجمل تهاني مع أجمل طير، ينغملك ويقول لكِ كل عام وإنتِ بألف خير يلي بوجودك بيننا على طول يعم الخير.

تهئنة كلها حب وإخلاص، إلك يا أغلى الناس، ولقلبك إلي أغلى من الألماس.

أي كلمة حب ووفاء وأي ابتسامة عرفانٍ وجميل، وأي رسالة شوقٍ وإخلاص، أهديها في عيدك أمي، فكل عام وأنت بسمتي.

كل عيد وأنت يا أمي بخير، وكل سنة أنت يا أمي جنة في قلبي، أنتِ من تحركين جسدي، أنتِ أملي وروحي ونور قلبي، أمي يا شمعة حياتي.

أحبك يا أمي وهمي في الدنيا رضاكِ يا أغلى من عرفت بعمري وحياتي.

أمي أنتِ ملكة هذا المنزل، شكرًا على كل شيء قدّمته لي منذ ولدت، عيد أم سعيد.

لا توجد لغة في هذا العالم يمكن أن تعبّر عن حبك يا أمي، فأنتِ مثل النجوم التي تنير لي الطريق دومًا.

إلى المرأة الرائعة التي دائمًا ما تساعدني علي تحقيق أحلامي، عيد أم سعيد.

أمّي يا قمرًا باهرًا أنار الدرب من عثراتي، كل عام وأنتِ نور حياتي.

أنا فخورة جدًا بأنكِ أمي وأتمنى بأن أصبح مثلك في يوم من الأيام، عيد أم سعيد.

اللهم ارزقني رضاكِ يا أغلى أم، عيد أم سعيد.

أمي لو كان عمري بيدي لزدته لكِ، كل عام وأنت بخير.

يا من رقص قلبي في يومك، وركضت روحي لجنبك وطار إحساسي بحبك، وكل حواسي تهنئك، كل عام وإنت بألف خير يا أمي.

أمي يا عسل صافي، ويا حضن دافي، لو اختصرتك في كلام الكون ما نجحت أوصافي...فكل عام وانت الروح والحب والإحساس.

باقة ورد من حديقة قلبي، أنثرها بين كفيك وأقول لك، كل عام وأنت بألف خير.

أمي أحبك مثل ما إنتِ في العطف واللين والقسوة، فكل عام وإنتِ بخير يا أمي.

أمي.. أنت العمر وسنينه، وحلا الأيام والساعات، ربي يديمك يا قمري وتبقي حلوة الحلوات.

بعدد ما في السماء من نجوم وكواكب وأقمار، وما تحتويه من عصافير وحمامات وأطيار، أحبّك يا من جعلت حياتي مزدهرة بأجمل الأزهار، كل عام وأنتِ بخير.

الليل له آخر، والعمر له آخر، بس بصراحة حبك ما له آخر، أحبك يا أمي وكل عام وأنت بخير.

أمي لك مني أجمل الأمنيات، وأصدق الدعوات بأن تظلي بخير يا سيدة السيدات.

اليوم عيد ميلاد حبيبتي أمي، في هذا اليوم ولدت امراة جميلة جدًا ناعمة ورقيقة، فكل عام وأنت الأجمل والأغلى.

كلمات في حب الأم

أمي أنتِ نهر العطاء المتجدد الذي لايجف، وستظلين لي رمز الطهارة والنقاء ومنارة الحب والحنان.

إلى أغلى وأعز الناس، سنة مباركة يا تاج الرأس.

أمّي يا بحر من الحب والعطاء، يا من سكنت في أعماق وجداني، في عيدك أهديك عمري وقلبي.

أنا فخورة بأنك أمي، تساعديني على النجاح، ولا أحد يمكن أن يحلّ مكانك في هذه الحياة، أحبك كثيرًا.

أنا لي قلب ما يقسى، ولي عقل ما ينسى، ولي أم بدونها ما أسوى.

لقد منحنا الله نعمًا كثيرة في هذه الحياة، ولكن هناك شخص واحد فقط يجلب لنا الخير هو أنتِ يا أمي، نعم أنتِ من تحملي لنا الحبّ والمودة والفرح والاهتمام.

أمّي يا بلسم طمس الألم وجميع اضطراباتي.

رسائل عيد الأم بالإنجليزي