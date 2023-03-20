تهنئة لحماتي بعيد الام سامحيني لو كنت عنك غائب.. يا امي يا ست الحبايب

تهنئة لحماتي بعيد الام، لكل زوجة تُريد كسب قلب حماتها أم زوجها وتحضا بمحبتها واهتمامها وتعدها مثل ابنتها، اليوم نضع لك اقوى رسائل لحماتي في عيد الام جديدة، حتى تتمكّنين اليوم من التعبير لها عما يدور في عقلك وداخل قلبك من حب ومشاعر بالشكل المطلوب الذي ترغبين به، ومن بين التقاليد بقدوم هذا اليوم إرسال التهاني لجميع الأمهات، بما في ذلك حماتك إذا كان لديك زوجة. لذلك جمعنا لكم بعضًا من رسائل تهنئة حماتي بعيد الأم فتابع القراءة لإلهامك في اختيار أفضل رسالة من بينهم!

كلمات تهنئة عيد الام لحماتي

سامحيني لو كنت عنك غائب.. يا امي يا ست الحبايب.

كل عام وانتي حماتي ويارب سنه حلوه تشبه طهر قلبك وحسن وجهك.

رائحة ام زوجي ماركة عالمية لم يستطع احد انتاجها بلسم حياتي حتى مماتي غاليتي افديكي روحي كل عام وانت بخير.

كل عام وانتي بألف خير حماتي، العمر كله يا حبيبتي.

كل عام وانت بخير ليش ما خبرتوني انو في عيد المرأة حماتي كل عام وهيا بألف خير.

حبيبتي حماتي كل عام وإنتي بخير بحبك كثير.

حماتي كل عام وانتي بخير شفتي يا غالية مش ناسيكي يلا تعي خدي بنتك.

كل عام وانتي بخير حماتي العمر كله والله يخليني ليكي ولا يحرمك مني.

ماما.. أنتٍ بنظر الناس أمي.. لكن بنظري أروع ملاك.. ولو اقدر لأهديك عمري.

تهنئة مليانة ورد وفل.. أرسلها قبل عيدك ما يهل.. يا أمى علشان أكون قبل الكل.

كل ما تمر سنة ويجي عيدك.. أدعي ربي بالسنة الجاية تبقيلي ماما العزيزة.

رسائل عيد الأم لحماتي 2023

حماتي امي الثانية ربي أسألك طول العمر لها بصحة وعافية ورضا منك يا الله احفطها لنا ولا تحوجها لأحد سواك فانظر لها نظره رضا وبارك في رزقك لها وابعد عنها كل مكروه يا مجيب الدعاء.

إلى أغلى.. واعز الناس.. سنه مباركه يا تاج الراس.

كل ما تمر سنة ويجي عيدك أدعي ربي بالسنة الجاية تبقيلي.

ازاي اهديكي دهب وانتي أغلى أو أهديكي ورد وانتي أحلى.. بهديك عمري وياريت يسوى.

أمي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة.. واحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.

رسائل عيد الأم 2023

أنت البحر كله.. وأنا الموج وسطك.. مهما ارتفع موجي راجعلك يا أمي. أنا ما هو بس أحبك أنا كل ما فيني يحبك قلبي وعقلي وروحي كلهم يقولولك كل عام وإنتِ بألف خير يا أمي. ما أتصور حياتي من دونك العمر ما يحلى غير بوجودك وكل ما يمر عيدك بحضورك أدعي ربي ما يحرمني وجودك كل عام وإنت بخير.. أمي أحبك زي ما انتي في العطف والحنية والقسوة لأني عارف بكل الأحوال انتي مش بيهمك غير مصلحتي.. كل عام وإنت بخير يا أمي.

اجمل تهنئة رسائل عيد الام لحماتي

لو كان عندي كتير هموم وكان عندي الشغل بالكوم بين حضنك كل شيء بيهون.

الليل له آخر والعمر له آخر بس بصراحه حبك لينا ما له اخر.. بنحبك يا ماما.

حماتي أحبك كما لم احب احد من قبل حماتي احترمك كما لما احترام احد من قبل حماتي انتي سيدتي وانا أحبك ولقدوم واحترمك.

حماتي خذي فرح قلبي إذا حسيتي بالحزن إنتي أولى بالفرح مني.

عادت أيامك وطاب بك العمر يا سيدة النساء وطبتي لي عمرا يا حماتي انتي الخير لكل عام.

حماتي أنتي كل شيء في حياتي أغلى العمر يمه تراك تنوصفين بكلمتين نبع الحنان لي ولزوجي.

حماتي كل يوم وأنت أسعد قلب طيبة قلبك حافظ عليها تأكد إنك دائما في دعواتي أتمنى سعادتك ما تتبدل بل تزيد ويارب يحقق أحلامك كلها هذا العام وتكون أحلام مميز.

غلاوتك عندي ماتتوصفش اقسم بالله يا حماتي الغالي فانتي كالقمر في منتصف الشهر.

حماتي انتي اغلى إنسانه في الدنيا واطيب انسانه يا رب طول في عمر حماتي واسعدها بحياتها سعادة مالها حد وادخلها الجنة.

حماتي انتي أغلى إنسانه بالكون كله، وعسى ربي يقويني على برك احبك يا حماتي جنتي وسعادتي.

حماتي حبيبتي تسلمي يارب ربي يحفظك ويعزك ويكرمك ويوفقك ويرضى عنك.

حماتي انتي انسانه طيبه وقلبك طيب وصادقه ربي يحفظك ويحميك ويخليكي لي.

اجمل عبارات تهنئة حماتي 2023

حماتي صديقه روحي صاحبة الأيام والساعات واللحظات الحلوة وأكثر من أخذت حيز كبير في قلبي الله يخليك لي للعمر المديد يا صاحبة أجمل ابتسامه.

أحب هذي الإنسانة جدا توسع الصدر كلامها جميلها أحبك ربي يحفظك يا حماتي.

احبك واموت فيك واعشقك يا حماتي ربي يحفظك حبيبتي الله لا يحرمني منك يا قلبي انتي.

انتي أجمل الأشياء يا حماتي ربي يحفظك إلى ويطول بعمرك ويديمك تاج فوق رؤسن.

حماتي أنتي إنسانه مذهله كنجمة مضيئة كشيء من نعيم الحياة إبتسمي فأنت جميلة جدا حين تبتسمين كوني دائما بخير.

حماتي الغالية انتي اغلى جوهرة حصلت عليها في حياتي لن انسى نصائحك وتوجيهاتك والله اني احبك واحترمك اكثر من اول اسال الله لك التوفيق كل ما تذكرت لك موقف أو نصيحة أو توجيه انتي انسانة عظيمة نقية يا طاهرة القلب فديت قلبك.

حماتي انتي ابتسامة حزين ب غمرة أحزانه يشوف طوق النجاة بصوتك الدافئ لا لا تخافين أعشق عقبك إنسانه لو اني بلقى حبيبه تشبهك.

أجمل ما في الحياة أن أتقاسمها مع إنسانه تعرف معنى وجودي تؤمن بصدق شعوري تشفي لي جروحي تخلص لي في غيابي وتبحث عني حتى في حضوري هي ذي أنتي اعشق الحياه بعشقك يا حماتي.

انتي اصدق جرح يا مسك العطور انزفه بعدك وقربك انزفه انتي اكثر من تعامل بالغرور والتعالي شين اسوأهم صفه انتي اجمل ربي يحفظك لي يا حماتي.

تبقى وحدك فوق الزمان وتبقى عيونك أحلى مكان وتبقى أنتي أغلى إنسانه يا حماتي.