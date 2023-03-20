تهنئة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك.. أيام سعيدة برائحة قرب رمضان، وقلوبنا لصيامه تلهف

تهنئة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، شارك من حولك ومن تحبه قبل حلول الشهر الكريم أحلى تهنئة قرب شهر رمضان المبارك الجميلة والجديدة ان تَزف اجمل التهاني والتبريكات القلبية الرائعة لجميع الاهل والاحباب والاصحاب بقدوم أو حلول أو دخول شهر الخير الفضيل رمضان المبارك، يمكن الصديق أو الحبيب أو الاهل فتابعوا معنا في التالي من السطور لتطلعوا على أجمل التهاني والتبريكات عن شهر رمضان المبارك لمشاركتها مع الأهل والأحباب، نتمنى أن تلقى إعجابكم.

رسائل تهنئة قرب رمضان

رمضان يقترب فتقترب منّا أحلى الأيام، ما أجمل هذه الأيام الجميلة التي تقترب منا فيها رحمات ربي تتنزل على عبادة فتطيب القلوب وتستنير الألباب، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

لن تغيبوا عنا مهما أبعدتنا المسافات فأنتم أحبتنا سكان قلوبنا، بقدوم شهر رمضان نبتدئكم بتهانينا، نقول لكم صومًا مقبولًا وذنبًا مغفورا، كل عام وأنتم بصحة وسلامة.

عشان رمضان قرب كل عام وربي يديمك،ويديم ضحكتك، ولا يمس قلبك حزن، ولا يمس عيونك بكى، ولا يمسك شر، ويديمك لعمري عمرين، ويخليك لي ربي

تتجدد فرحتنا به في كل عام فها هو رمضان قادم ومشاعر الفرح به تغمرنا، لنجدد أعمالنا ونطهر قلوبنا ونعود إلى ربنا، وفقنا الله لما فيه الخير والثبات.

ينتابنا الفرح وتغمرنا السعادة في كل عام في مثل هذا الوقت، فهذه الأيام نستقبل فيها شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يشملنا فيه برحمته ويجعلنا من عتقائه من النار.

وبمناسبة قرب شهر الخير والبركة أقول رمضان مبارك نسأل الله ان يعيننا على الصيام والقيام ونكون من العتقاء من النار وكل عام والجميع بخير وشدوا الهمة واستثمروا شهركم مع الله.

وإذا تأكلون صحه وهناء وإذا مشغولين آسف أنا وإذا رايقين احبكم انا بمناسبة قرب شهر رمضان كل عام وأنتم بخير.

أيام سعيدة برائحة قرب رمضان، وقلوبنا لصيامه تلهف ولصلاة التراويح تشتاق ولقيامه تحن، ليبلغنا الله صيامه وقيامه يا رب.

رمضان قرب يا عسى أجرك أقرب يا اللي من قلبي أقرب كل عام وانت للجنه أقرب.

مع قدوم شهر العتق من النار أسأل الله أن يكتبنا من عتقائه الذين حلت عليه رحته ورضوانه، اللهم عمَّ علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام.

رمضان جاي يا أحلى ناس، يلا نبدأ نحضر ليه بتسوق وتجهيزات السحور والإفطار ونستعد لأجوائه الرائعة، كل سنة وانتم طيبين.

نقول مرحبًا لرمضان نقول مرحب لشهر الله المبارك شهر الرحمة والغفران شهر التقى والإيمان، فل ترحب بقدومه قلوبنا قبل كل شيء، اللهم بلغنا رمضان ورزقنا فيه الثبات على طاعتك.

قرب رمضان واقولكم كل عام وانتم بخير كل عام وانتم معي كل عام وانتم جنبي كل عام وانتم احلى ناس.

كلام قرب رمضان بالعامية

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم أعادة الله علينا وعليكم بالخير والبركات.

رمضان جاي يا قلبي، نشوفك فيه إن شاء الله ونتفرج على الأفلام وناكل البطاطا الحلوة والحمص والفلافل.

رمضان كريم علينا وعليكم، يا ليت الشهر ده يحمل معه الفرح والسلام لكل العالم.

يلا يا جماعة، تفضلوا نجهز للصيام والسحور، رمضان هو شهر الطاعة والصبر، فبلوغه خير للنفس والمجتمع.

رمضان جاي يا خويا، بلاش تسرف في الأكل والشرب، ونركز على العبادة والتوبة.

رمضان هو شهر البركة والرحمة، يلا نستغله بأحسن طريقة ونرفع أيدينا لله بالدعاء والتضرع.

رمضان بيجي وبيروح، فلوسنا بتفضل معانا، يا ليت نستفيد من الشهر ده بتبرعات وصدقات لمن هم في أشد الحاجة.

يا حبايبي، الشهر الفضيل جاي ومحتاجين نتعاون على الخير، فلنحاول نعمل حملات لجمع التبرعات للمحتاجين.

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه، واجعله شهر خير وبركة ورحمة.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بخير اللهم بلغ أحبتي شهر رمضان وهم في أتم الصحة والعافية واجعلنا يا رب من العابدين الصائمين التائبين إليك.

وعلى سبيل الفرحة قرب شهر الرحمة أسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه ويجعلنا فيه من عتقائه آمين يا رب العالمين.

رمضان شهر الخير والأجر، فلنحاول نقوي إيماننا ونتقرب أكثر لله بالصلاة والذكر والصدقة.

رسائل قرب رمضان للحبيب

شهر الطامحين المقبلين، شهر الصائمين القائمين، أتى النور لينير القلوب ويجلي الظلام، فمرحبًا بك يا رمضان، اللهم أحينا على طاعتك وأدخلنا جنتك.

بخصوص شهر رمضان قرب كل عام وأنتِ معي، كل عام وشهر رمضان خير علي وعليك،كل وأنتِ مني وفيني، كل عام وحبنا يدوم وكل عام نصومه سوا حتى لو كنت عن عيني بعيده تظل روحك وروحي سوا أحبك.

شعبان يستعد لرحيل ورمضان قادم فيا رب اجعلنا أهل الصيام والقيام اكتبنا يا ربنا ممن يحيونه على طاعتك ورضاك.

قرب رمضان جعل ربي يديمّك لي ف كل اعوامي وما يحرمني منك وكُل عام وأنتِّ بخير يا عزيزتي.

أفضل الأيام تقترب منا إنه شهر الرحمة شهر القرآن، فيه تستنير القلوب بتلاوة كتاب الله، بلغنا الله وإياكم هذا الشهر الكريم ووفقنا لصيامه وقيامه.

عشان رمضان قرب، كل عام وربي يديمك لي ويديم ضحكتك ولا يمس قلبك حزن ولا يمسك شر ويجعل عيونك الحلوة م تشوف حزن ويجعلك من اهل الجنة وجعل ربي يوفقك في حياتك.

يكفيني فرحًا بأنَّ رمضان يقترب وأنتم في الوجود فرحتي تكتمل بهذا الشهر الكريم بوجودكم أحبتي الغالين، وفقنا الله لصيامه وقيامه.

عشان رمضان قرب كل سنة وانت اجمل انسان عرفته في حياتي وكل عام وانت بخير وربي يسعدك سعادة ابدية ويحقق امنياتك ولا يحرمني منك ويخلينا لبعض كل عام وانت بخير.

كل عام وربي يديمك،ويديم ضحكتك الحلوة، ولا يمس قلبك حزن، ولا يمس عيونك بكى، ولا يمسك شر، ويديمك لعمري عمرين، ويحفظك ربي لي،ربي يجعل عيونك م تشوف الا السعادة وعسى ضحكتك م تفارق وجهك وعسى الجنة دارك.

على سبيل السعادة وفرحتي بقرب رمضان لا يسعني إلا أن أهنئكم بهذا الشهر الكريم، أبلغنا الله هذه الأيام الفضيلة، وجعلنا فيها من المقبولين.

رسالة بمناسبة قرب رمضان

مع اقتراب رمضان وهبوب نسائمه الطبية ونزول الخير علينا، يا رب لا تحرمنا أحبابنا واجعلهم وأبقهم لنا أعوام عديده وازمنه مديده ونحن وهم في صحةٍ وعافية

يا الله رمضان قربّ أحلى الأيام أيام رمضان صوت صلاة التراويح وقرآن يطهر روحك وجمعة الاهل والاقاربّ، رمضان له جو ثاني الله يبلغنا رمضان وحنا بأحسن حال.

رمضان قرب وكل بيت في كرسي فاضي علي الفطار فاللهم ارحم من هم تحت التراب وآنس وحشتهم واجعلهم من سكان جناتك.

ما أجمل أن تستعد لاستقبال رمضان ما أجمل تلك المشاعر الجميلة التي تقبل إليك حينها، أهديكم أحبتي أحلى المشاعر، وأسأل الله أن يتقبل منا صيامه وقيامه.

أجواء رمضان الطيبة ونسائم الرحمات تقترب منا لنعيش أحلى الأيام، لنعيش رحابه الطيب بصيامه وقيامه، أسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر الكريم ويعيننا على صيامه وقيامه.

رمضان قرب والنفس تشتاق لشهر الخيرات فاشحن نفسك بالإيمانيات من الآن لاستقباله.

الانتظار الحلُو قرب شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأجعلنا فيه من الصوامين القوامين لا فاقدين ولا مفقودين.

اسعد الله صباحكم بكل المحبة والاحترام والتقدير علي الجميع كل عام وانت طيب بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك وانتم بألف صحة وعافية.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، اللهم بلغنا رمضان بلوغًا يغير حالنا إلى أحسن حال ويهذب نفوسنا ويطهر قلوبنا، واغفر ذنوبنا وارحمنا وأعتق رقابنا يا رب العالمين.

يا صغيرتي صاحبة الروح الجميلة والنفس الطاهرة الله يحفظك ويسعدك ويحقق جميع أمانيك يا صاحبة الهمه والعزيمة القاهرة لجميع الصعاب كُل عام وانتِ بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المُبارك.

قرب أجمل الشهور ليشع في قلوبنا النور وتمتلأ بالسرور، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلًا يا أرحم الراحمين.

رسائل بقدوم شهر رمضان