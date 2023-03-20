دعاء للمريض في شهر رمضان.. اللهم اشف كل مريض وأسكنه الصحة والعافية

دعاء للمريض في شهر رمضان، محل بحث الكثيرين خاصة وأن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان 2023، ويوم الجمعة خاصة من الأيام التي ميزها الله تعالى عن باقي الأيام حيث يمنح الله - تعالى- المسلم فرصة الدعاء والتقرب منه، وتعتبر من أفضل أدعية الشفاء لأبدانكم وابدان مرضاكم بإذن الله تعالى من القرآن والسنة النبوية وفي شهر رمضان المبارك والدعاء هو الحل لكل علة ظللتم تشتكون منها طويلًا ولم تجدوا لها دواء مناسب.

اللهم يا شافي السقم بحق شهر رمضان ، يا مُجيب الدَّعوات، يا مَن لا يعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماء، أسألك بجلالك وعظيم سلطانك أن تشفي هذا المريض وتمنحه الصحة والعافية، وترفع عنه كل ضرٍّ وأذى، وتعيده إلى أهله وأحبابه بالشفاء الكامل والعافية الدائمة، إنك على كل شيءٍ قدير.

يا رب وفي شهرك الكريم قد مس الضر أحب الناس إلى قلبي، يا رب أنت تعلم كم أنا أحبه وأعزه، اللهّم اشف مريضي بقدر ضعفي أمام مرضه، وحزن قلبَي لتعبه، اللهم أجعل عافيه الدنيا تسري في بدنه كله، ربي أستودعك من هو أعز علي من نفسي اللهم اشف مريضي شفاء لا يغادر سقمًا.

يا رب في رمضان وأيامه المباركة، أتمنى أن لا تختبر صبرنا في صحة من نحب، اللهُم اشفي مريضنا ، واجعل العافية تسري في بدنه وعافيه من كل ضرر، اللهم أبعد عنه كل ألم يشعر به وطهر جسده من كل تعب وزده قوة يا رب العالمين.

اللهم ارحم مريضنا واشفِه برحمتك التي وسعت كل شيء، وألهمه الصبر، اللهم ارفع عنه كل ضر وألم، واجعل شهر رمضان شهرًا يسر له وتسهيلًا في كل أموره، اللهم اجعله من المحسنين في هذا الشهر المبارك، واجعله من الذين يستغفرونك ويتوبون إليك، اللهم اجعل صيامه وصلاته في هذا الشهر موجبًا لعفوك ورضاك، واجعله من الذين تجب عنهم الدعوات.

اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الكريم أن تشفي كل مريض وتعافي كل مبتلى، اللهم اشفِ المريض الذي يعاني من الألم والعسر والضيق، وارفع عنه البلاء والشدة، وانزل عليه السكينة والرحمة والعافية.

اللهم يا رب العالمين، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تمن على هذا المريض بالشفاء العاجل، وأن ترفع عنه كل بلاء وكل ألم وكل ضيق، وتعيده إلى حالة الصحة والعافية والقوة.

اللهم يا شافي السقم، يا كاشف الغمة، يا مجيب الدعوة، يا قوي الضعيف، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اشفِ هذا المريض بقدرتك وعظمتك وجلالك، وأنر له طريق الشفاء والسلامة.

اللهم إني أسألك أن تحرس هذا المريض بحراسةٍ من عندك، وأن تحفظه بحفظٍ من عندك، وأن تحميه بعينك التي لا تنام، وأن تكشف عنه كل بلاء وكل هم وكل غمة.

اللهم إني أسألك أن ترزق هذا المريض الصحة والعافية، وأن تمدده بعمر طويل يملأه بالخير والسعادة، وأن تجعله دائمًا من الصالحين الذين يقربون إليك بالأعمال الصالحة.

اللهم اجعل هذا الدعاء مجابًا واجعل مرضه شفيعًا للمريض يوم القيامة.