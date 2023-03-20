دعاء للمريض في شهر رمضان.. اللهم اشف كل مريض وأسكنه الصحة والعافية
دعاء للمريض في شهر رمضان، محل بحث الكثيرين خاصة وأن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان 2023، ويوم الجمعة خاصة من الأيام التي ميزها الله تعالى عن باقي الأيام حيث يمنح الله - تعالى- المسلم فرصة الدعاء والتقرب منه، وتعتبر من أفضل أدعية الشفاء لأبدانكم وابدان مرضاكم بإذن الله تعالى من القرآن والسنة النبوية وفي شهر رمضان المبارك والدعاء هو الحل لكل علة ظللتم تشتكون منها طويلًا ولم تجدوا لها دواء مناسب.
دعاء للمريض بالشفاء في رمضان
|دعاء رمضان للمريض
|اللهمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذهِبَ البأسِ، اشْفِ أنْتَ الشَّافِي، لا شَافِي إلا أنْت، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا.
اللهمَّ بارِكْ لَنا في رَمَضَان، وَاشِفَ كُلِّ مَرِيضٍ، وَرد صِحَّةً كُلِّ مُبْتَلَى، وَسَلامَةً لِلْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا، آمين.
|دعاء للمريض بالشفاء في رمضان
|اللهمَّ أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تُشْفِيَ مَرِيضَنَا وَتُعَافِيَهُ، وَتَجْعَلَهُ مِنَ الَّذِينَ تَغْفِرُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَتَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ وَتَغْفِرُ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ. اللهمَّ اجْعَلْ صِيَامَهُ في هَذَا الشَّهْرِ وَقِيَامَهُ، وَصَدَقَتَهُ وَدُعَائِهِ، كَافِيَةً لَهُ لِلْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَاجْعَلْهُ عِنْدَكَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وَاسْتُرْ عَيْبَهُ وَأَذْهِبْ عَنْهُ وَعَنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يُنَسَّى الثَّوْبُ الْقَذِرُ، وَأَلْبِسْهُ لِبَاسَ الصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وأذهب عنه السقم والألم، واحفظه من كل سوء، واشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم آمين.
|دعاء لنفسي بالشفاء
|اللهم يا شافي السقم، يا مُجيب الدَّعوات، يا ذا الجلال والإكرام، أنتَ الشافي الكافي، أشفِني وعافِني بحق شهر رمضان الكريم، وامنحني الصحة والعافية، وأعني على ذكرك وشكرك وعبادتك، ولا تجعل المرض يمنعني من ذلك، واجعلني ممن يذكرك في الصحة والمرض، ويشكرك على كل نعمةٍ أنعمت بها عليه، ويعبدك في كل حالٍ، إنك على كل شيءٍ قدير.
يا رب العالمين، اللهم ما حلّ بي من ألمَ ومرض، فأنتَ الشافي الكافي، فأشفِني برحمتك.
دعاء رمضان للمريض
اللهم يا شافي السقم بحق شهر رمضان، يا مُجيب الدَّعوات، يا مَن لا يعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماء، أسألك بجلالك وعظيم سلطانك أن تشفي هذا المريض وتمنحه الصحة والعافية، وترفع عنه كل ضرٍّ وأذى، وتعيده إلى أهله وأحبابه بالشفاء الكامل والعافية الدائمة، إنك على كل شيءٍ قدير.
يا رب وفي شهرك الكريم قد مس الضر أحب الناس إلى قلبي، يا رب أنت تعلم كم أنا أحبه وأعزه، اللهّم اشف مريضي بقدر ضعفي أمام مرضه، وحزن قلبَي لتعبه، اللهم أجعل عافيه الدنيا تسري في بدنه كله، ربي أستودعك من هو أعز علي من نفسي اللهم اشف مريضي شفاء لا يغادر سقمًا.
يا رب في رمضان وأيامه المباركة، أتمنى أن لا تختبر صبرنا في صحة من نحب، اللهُم اشفي مريضنا، واجعل العافية تسري في بدنه وعافيه من كل ضرر، اللهم أبعد عنه كل ألم يشعر به وطهر جسده من كل تعب وزده قوة يا رب العالمين.
اللهم ارحم مريضنا واشفِه برحمتك التي وسعت كل شيء، وألهمه الصبر، اللهم ارفع عنه كل ضر وألم، واجعل شهر رمضان شهرًا يسر له وتسهيلًا في كل أموره، اللهم اجعله من المحسنين في هذا الشهر المبارك، واجعله من الذين يستغفرونك ويتوبون إليك، اللهم اجعل صيامه وصلاته في هذا الشهر موجبًا لعفوك ورضاك، واجعله من الذين تجب عنهم الدعوات.
دعاء رمضان لأبني المريض
- اللهم يا شافي السقم، اشفِ ابني بحق شهرك الكريم وأنر طريقه بالصحة والعافية.
- اللهمَّ يا حنان يا منان، اشفِ المريض واجعل مرضه شفاءً له ولأهله.
- اللهم أني أسالك في هذه الأيام المباركة، بأن تشفي مريضي بقدر ضعفي أمامه، وحزن قلبي لتعبه، وانزل عليه العافية اللهم احفظ صحته، وقوته وخفف عنه.
- يا رحيم، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيءٍ، أن تشفي ابني المريض وتعيده إلى صحته وعافيته.
- اللهمَّ يا شافي الصدور، اشفِ ابني المريض وأعنه على صبره واجعله في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.
- اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اشفِ ابني المريض وأجره عن كل بلاء.
- يا ربَّ العالمين، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أن تشفي ابني المريض وتجعل الشفاء بين يديه.
- اللهم يا رحيم يا مغيث، اشفِ ابني المريض واجعله شاكرًا لنعمك عليه.
- اللهُم أنا في شهرك الفضيل، اللهم أشفي مريضي المتعب، اللهُم قوة جسده وأنثر فيه العافية والصحة الدائمة يا رب العالمين.
- اللهم يا ربَّ الناس، اشفِ ابني المريض وأرزقه الصحة والعافية واجعله مؤمنًا بقضائك وقدرك.
رسائل بالشفاء في رمضان ادعية
- اللهم أنا نسألك في رمضان المبارك، أن تبارك في صحته، وعافيته، وان يقر عينكم بسلامته، وان يبلغكم فرحة رمضان به إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه ولا تنسوه من دعائكم.
- أحببت أن أرسل لك تحية شهر رمضان المبارك، أتمنى أن تكون بصحة جيدة وتتعافى بسرعة وشفاك الله وعافاك.
- اللهم بلغه شهر رمضان وهو في أحسن حال اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا ومتعه بالصحة والعافية.
- أسأل الله العلي العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم أنا في أيامك الفضيلة فأسالك يا الله وأن تخفف عنه الألم والتعب يا أرحم الراحمين.
- رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير، أعلم أنه من الصعب الصوم والمرض في نفس الوقت، لذا اسأل الله أن يقويك ويعافيك ويقومك بالسلامة.
- اللهم بلغه رمضان دون أن يشتكي تعبا وهما اللهم اشفه من كل داء وألبسه الصحة والعافية، إنك سميع مجيب الدعوات.
- اللهم اشفِ مريضنا وألبسه ثوب الصحة والعافية في رمضان وفي كل الأوقات.
دعاء للمريض في ليلة القدر
اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الكريم أن تشفي كل مريض وتعافي كل مبتلى، اللهم اشفِ المريض الذي يعاني من الألم والعسر والضيق، وارفع عنه البلاء والشدة، وانزل عليه السكينة والرحمة والعافية.
اللهم يا رب العالمين، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تمن على هذا المريض بالشفاء العاجل، وأن ترفع عنه كل بلاء وكل ألم وكل ضيق، وتعيده إلى حالة الصحة والعافية والقوة.
اللهم يا شافي السقم، يا كاشف الغمة، يا مجيب الدعوة، يا قوي الضعيف، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اشفِ هذا المريض بقدرتك وعظمتك وجلالك، وأنر له طريق الشفاء والسلامة.
اللهم إني أسألك أن تحرس هذا المريض بحراسةٍ من عندك، وأن تحفظه بحفظٍ من عندك، وأن تحميه بعينك التي لا تنام، وأن تكشف عنه كل بلاء وكل هم وكل غمة.
اللهم إني أسألك أن ترزق هذا المريض الصحة والعافية، وأن تمدده بعمر طويل يملأه بالخير والسعادة، وأن تجعله دائمًا من الصالحين الذين يقربون إليك بالأعمال الصالحة.
اللهم اجعل هذا الدعاء مجابًا واجعل مرضه شفيعًا للمريض يوم القيامة.
|دعاء ليلة القدر للمريض
|اللهمَّ ربَّ النَّاسِ، مُنْزِلَ الشِّفَاءِ في جَسَدِ الإِنْسَانِ، يا شافِيَ السَّقِيمِ، أسْألُكَ بِنُورِ لَيلَةِ القَدْرِ، وبِمَا فِيهَا مِنْ الْخَيْرِ والْبَرَكَةِ، وبِعِزَّتِكَ الَّتِي لا تَعْلَمُهَا إِلا أَنْتَ، أنْ تَشْفِيَ هَذَا المَرِيضَ وَتُلْبِسَهُ ثَوْبَ الْعَافِيَةِ وَالصِّحَّةِ، وَتَبْعَثَ فِي جَسَدِهِ قُوَّةً وَنَشَاطًا يَرْجِعُ بِهِ إِلَى حَيَاتِهِ وَعَمَلِهِ وَمَحَبَّتِهِ، فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ يَا اللهُ.
|دعاء العشر الأواخر للمريض
|اللهمَّ بحق العشر الأواخر من رمضان اجْعَلْ هَذَا الْمَرِيضَ مِنَ الَّذِينَ تَرْضَاهُمْ وَتَشْفِيَهُمْ، وَلا تَجْعَلْهُ مِنَ الَّذِينَ تَسْتَنْزِفُهُمْ بِالْبَلَاءِ وَالْمَرَضِ، وَاجْعَلْ لَهُ فِي كُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ شِفَاءً، وَاجْعَلْ مَا أَصَابَهُ تَكْفِيرًا لِذُنُوبِهِ وَعِتْقًا مِنَ النَّارِ، وَاجْعَلْهُ مِنَ الصَّابِرِينَ الْمُحْتَسِبِينَ، وَاجْعَلْ لَهُ فِي الدُّنْيَا والأخرة سعادتًا وعوضًا.
أدعية للمرضى في رمضان
- اللهمَّ يا شافي السقم، اشفِ جميع المرضى وأسكنهم فسيح جناتك في الدنيا والآخرة.
- اللهم اشفي من يحب رمضان ويفرح بقدومه وهو اليوم على فراش المرض، اللهم أمطره ب شفاء منك تاما عاجلا غير اجل يغسل زوايا جسمه يا رب.
- يا شافي يا معافي يا واسع يا قوى يا حق يا صمد اشفى كل مريض شفاءً تمامًا وعافي كل مبتلى.
- يا ارحم الرحمين في بداية الشهر الكريم اشفي أجساد تتألم ولا يعلم بحالها غيرك، اللهم أبدل أوجاعهم بعافية إنك على كل شيء قدير.
- اللهم في فجر من رمضان أشفي كل مريض، وطهر أجسادهم، وأسكب عليهم أنهار من الراحة، وخفف عليهم وجعهم وأرحمهم، إنك على كل شيء قدير.
- اللهم افرح قلوبنا واذهب أحزاننا واغفر ذنوبنا اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا إنك على كل شي قدير.
- يا الله اشفي كل جسد يضج به الوجع اللهم اشفي من اتعبه المرض وتأخر شفاءه وقل دواءه وانت عونه وشفاؤه.
- يا رب من كان يشكو مرض وقد طال مرضه أشفه شفاء من عندك تغنيه عن كل طبيب اللهم أسعد كل بيت بشفاء مريضهم.
- ربي اشفي كل مريض استصعب عليه الصيام وقلة حيلته ونوى بقلبه ولكن جسده اعياه التعب ف اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما.
ارفع أو ارفعي بشكواك إلى الله تعالى وادعوه وانت موقنُ بالإجابة في خشوع أو سجود، وكن اوكوني على يقين بأن رحمة الله واسعه وإنه لن يخيب دعائك ومناجاتك له لان اهم شيء في تحقق إجابة الدعاء من العبد المحتاج والمبتلى بالمرض هو ثقته بالله ويقينه إنه سيجبه لا محاله.
دعاء للمريض في رمضان بالاسم
- ربي اشفه وعافه واجعل ما أصابه رفعه لدجاته وتكفيرا لسيئاته، اللهم اجعله ممن يصوم رمضان وهو بأتم صحه وعافيه انك على كل شي قدير.
- يا من تستجيب الدعاء في رمضان، يا من تحيي العظام وهي رميم احيي العافية في جسد جدتي وجسد كل مريض، اللهم اشفي كل من طال بلائه وتعسر شفائه وهو عليك هين، يا رب أشفي جدتي حبيبتي شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم لا تطل الشدة عليها وأجعلها بأفضل حال يا رب.
- اللهم ادخل رمضان على اهلي وأحبابي وأصدقائي بالسرور والفرح والتيسير والرزق واللهم اشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين ورحم موتانا وموتى المسلمين وجمعنا بهم في جنات الفردوس، اللهم بالغنا رمضان ونحن في احسن حال.
- اللهم أنه شهر رمضان المبارك، اللهم اشفي “الاسم” من كل تعب يؤلمه وطمّن قلبي وقلب عائلتي عليه واجعل العافية تسري في بدنه، يا رب إن أبي هو سندي الذي أتكئ عليه يا رب لا تجعله يميل من تعب أو ضيق فيميل معه عالمي كله.
- اللهم يا رب العرش العظيم اللهم يا رب العرش الكريم اللهم ان عبدك “الاسم” مريض وتعلم ما به اللهم اشفه وعافه ومتعه بالصحة والعافية قبل حلول رمضان.
- سيأتي رمضان ولنا في المستشفيات احبه يا رب بلغنا وأياهم رمضان اللهم اشفي “الاسم” شفاء يغنيه عن كل طبيب ورد له عافيته، واجعل المرض بردا وسلاما عليه وافرح قلوبنا بشفائه يا رب العالمين.
- ربنا أشفي “الاسم” بشفائك اللهم أسعد قلبه وقوي من ذاكرته اللهم بلغ “الاسم” رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم قل لدعواته كوني قريبا إنك على كل شيء قدير.
- اللهم ان “الاسم” سيغيب عنا في العيد للعلاج اللهم اشفه واجمعنا به في رمضان القادم وهو في اتم الصحة اللهم اجعل ما يتناوله فيه الشفاء.
منشورات للمرضى في رمضان
- لا يوجد ثقل أثقل من النظر إلى ابي وهو متعب ولا استطيع فعل شيء، الم عظيم لا استطيع اخفائه وتجاهله اللهم إني اسالك الثبات اللهم اشَفي ابي وانزل العافية والراحة على بدنه.
- ربنا اشفي كل مريض شفاء لا يغادره سقما اللهم خذ بيده واحرسه بعينك التي لا تنام واكفه بركنك الذي لا يرام واحفظه بعزك الذي لا يضام قولوا امين في العشر الأخير من شهر رمضان.
- يا الله بلغنا نهايات رمضان بلا دمعه حبيب ولا فراق غالي اللهم بلغنا ليلة القدر لا فاقدين ولا مفقودين وبارك لنا فيه اللهم اشفي مرضى المسلمين وأرحم موتاهم.
- اللهم أدخل رمضان على أهلي وبيتي وعائلتي وكل أقاربي وأصدقائي بالفرح والسرور وتيسير الأمور والرزق، اللهم أشفي مرضانا وارحم موتانا اللهم بلغنا رمضان في احسن حال لي وللمسلمين ولكل من قال امين.
- ربي الكريم اشفي من أتعبه مرضه، وتأخر شفائه، وكثر داؤه، وقل دوائه، فأنت سبحانك عونه وشفائه، اللهم يا الله رب الناس اذهب البأس واشفي وعافي مرضانا ومرضى المسلمين.
- مع حلول رمضان اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأرحم موتانا وموتى المسلمين ارزقنا وثبتنا وقربنا منك يا ارحم الراحمين، اللهم نستودعك ذريتنا وأبناءنا ووأمهاتنا واباءنا، اللهم لا تخيب لنا رجاء اللهم نسألك ان تغفر خطايانا وتتجاوز عن سيئاتنا انك انت الغفور الرحيم.