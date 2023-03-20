اليوم للسعادة العالمي 2023.. تعرف على سبب الاحتفال به

اليوم العالمي للسعادة، يحتفل به مختلف الدول في العالم، حيث وافق 20 مارس من كل عام ميلادي، وهو فرصة للتركيز على الدور المهم الذي تلعبه السعادة في حياة الناس، ونقدم لكم فيما يلي سبب الاحتفال به.

سبب الاحتفال ب اليوم العالمي للسعادة والدول الأكثر سعادة

اليوم العالمي للسعادة.. وفقا لتقرير السعادة العالمي الأخير، الذي صدر في 2022، فإن فنلندا أكثر دولة تتمتع بالسعادة في العالم تلتها الدنمارك وأيسلندا في المركزين الثاني والثالث، وضمت القائمة: سويسرا، وهولندا، ولوكسمبورغ، والسويد، والنرويج، ونيوزيلندا من بين أسعد 10 دول في العالم.

بينما سجلت أفغانستان، من بين 146 دولة صنفها التقرير، أدنى نقطة عند 2.523 لتصبح أقل دولة في السعادة حول العالم.

ما هو يوم السعادة العالمي؟

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للسعادة منذ عام 2013 كوسيلة للتعرف على أهمية السعادة في حياة الناس في جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على السعادة باعتبارها هدفا إنسانيا أساسيا.

جاءت بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 66/281 المؤرخ 12 يوليو/تموز 2012 يوم 20 مارس/آذار يومًا دوليًا للسعادة، معترفة بأهمية السعادة والرفاهية بوصفهما أهدافًا وتطلعات عالمية في حياة البشر.

وسبق أن ركزت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية الاعتراف بالسعادة في أهداف السياسة العامة، كما أقرت بالحاجة إلى نهج أكثر شمولًا وإنصافًا وتوازنًا للنمو الاقتصادي يعزز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والسعادة والرفاه لجميع الشعوب.

وفي عام 2015، أطلقت الأمم المتحدة 17 هدفًا للتنمية المستدامة، من خلالها تسعى إلى القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وحماية البيئة وكوكبنا، وهي 3 جوانب رئيسية تؤدي إلى الرفاهية والسعادة.