"جامعة محمد بن راشد للطب" تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية(التفاصيل)







حصلت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة أربعة أعوام إضافية.



لذلك قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول حصول جامعة محمد بن راشد للطب علي الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.



جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية



نالت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة أربعة أعوام إضافية.

و ينطبق هذا الاعتماد الآن على جميع برامج التخصصات الطبية "الإقامة" والزمالة التي توفرها عمادة الدراسات الطبية العليا في الجامعة.



مؤسسة دبي الصحية



وتجرى التدريبات الخاصة بالبرامج المعتمدة في المرافق الطبية التابعة لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية بما فيها مستشفيات راشد ودبي ولطيفة للنساء والأطفال والجليلة التخصصي للأطفال وحتا ودبي للأسنان وغيرها من مراكز الرعاية الصحية الأولية والتخصصية.. وكذلك بمستشفيات "ميديكلينيك" الشريك الإكلينيكي للجامعة.



أول نظام صحي أكاديمي



وقال الدكتور سليمان العمران عميد الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: "الجامعة اليوم جزء من مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية أول نظام صحي أكاديمي في دبي.. وبهذه الإضافة القيمة أصبح نطاق التدريب الطبي أكبر للراغبين في استكمال تخصصاتهم الطبية نظرًا لتنوع مرافق الرعاية الصحية المتاحة للتدريب من القطاعين الحكومي والخاص وتحت إشراف أكاديمي مقنن.



أفضل برامج التدريب للدراسات العليا



وأكد سعى جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية إلى تقديم أفضل برامج التدريب للدراسات العليا لتلبية الحاجة والطلب المتزايدين على التخصصات المختلفة في الرعاية الصحية في المنطقة موضحا أن الجامعة حصلت على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعد معاينة دقيقة أجرتها لجنة من الخبراء لتقييم الهيكلية الأكاديمية للمؤسسة ومستوى المنشآت التعليمية وكفاءة هيئة التدريس من حيث تقديم البرامج المعتمدة من قبل الهيئة.

وأضاف العمران: "يأتي هذا الإنجاز ليثري تطلعاتنا نحو تطوير مزيد من برامج الزمالة للمقيمين والمتخصصين في المستقبل بالتعاون مع المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية المحلية".

جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي القانون رقم (7) لسنة 2016 بإنشاء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والمرسوم رقم (22) لسنة 2016 بتعيين سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيسا للجامعة.