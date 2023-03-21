أشرف عبد العزيز: حفظ التحقيقات في الشكوى المقدمة من الفنان محمد فؤاد ضد إحدى الشركات العقارية



أصدرت النيابة العامة قرارا مساء أمس الإثنين قرارا بحفظ التحقيقات فى الشكوى المقدمة من الفنان محمد فؤاد ضد إحدى الشركات العقارية التى سبق أن اتهمها بالنصب والاحتيال عليه بعقد الشراكة بينهما.

وأكد أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض في بيان صحفي بأن النيابة العامة أصدرت قرارًا بتاريخ 20/3/2023 في الشكوى المقدمة من الفنان / محمد فؤاد ضد الشركة بحفظ التحقيقات.



وسبق أن تقدم الفنان محمد فؤاد بشكوى إلي النيابة العامة ضد الشركة وانتهت النيابة بحفظ الأوراق.

واشار عبد العزيز إنه بعد مباشرة النيابة العامة التحقيق في الواقعة وطلب تحريات المباحث من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة..ثبت خلو الأوراق من ثمة طرق احتيالية أو نصب من الشركة وأن المشروع الذي شارك في تأسيسه الفنان محمد فؤاد هو مشروع قائم بالفعل طبقًا للمستندات المقدمة من الشركة والفنان وأكدت تحريات المباحث عدم التوصل لوجود ثمة طرق احتيالية من الشركة وانتهت النيابة العامة إلي استبعاد شبهة الجريمة وحفظها.