أسعار الدواجن اليوم.. توقعات بانخفاضات حادة مع تراجع سعر الكتكوت إلى 11 جنيها

واصلت أسعار الدواجن والطيور الاستقرار في الاسواق المصرية، مع طرح كميات كبيرة منها وعودة الدورات الانتاجية بالمزارع لمعدلاتها الطبيعية، وسط انخفاض اسعار الكتكوت من 30 جنيها إلى 11 جنيها.

أسعار الدواجن تتراجع 5 جنيهات:

وبحسب اتحاد الدواجن، فقد استقرت أسعار الدواجن بالسوق المصري اليوم عند ما يتراوح بين 69 إلى 70 جنيها بعد ما هسرة 5 جنيها للكيلو الايام الماضية حيث كانت قد وصلت إلى 75 جنيها للكيلو.

اسعار الكتاكيت تتراجع:

وجاء استقرار الدواجن مع اقتراب دخول شهر رمضان الذي يرتفع الطلب عليها فيه، وذالك بفضل الجهود الحكومية في الافراج المستمر عن الاعلاف بالموانئ وتوفيرها بأسعار مدعوة للمربين ما شجع على دخول المربيين في دورات جديدة وزيادة إنتاجهم خاصة بعد تراجع سعر الكتكوت ليتراوح بين 14 إلى 11 جنيها، وهو ما سوف يساعد على زيادة إنتاج الدواجن محليا خلال الشهور المقبلة.

أسعار البانية تنخفض اليوم:

وأدي تراجع أسعار الدواجن بالمزرعة إلى انخفاض أسعار الدواجن بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات بالاسواق، ليصل إلى 76 جنبها للكيلو.

وسجل سعر كيلو البانية 156 جنيها متراجعا من 160 جنيها.

واستقر سعر الهياكل الدواجن عند 45 جنيها للكيلو.

واستقر سعر الكبد والقواانص عند 70 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو الاجنحة عند 150 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو الوراك 78 جنيها.