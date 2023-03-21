عاجل| أسعار حديد التسليح اليوم.." عز" يقود السوق للركود

واصلت أسعار حديد التسليح، في الارتفاعات في السوق المحلى، وقيام التجار بحجبه عن الأسواق ما خلق عمليات مضاربات على أسعاره غير مسبوقة، وذالك بعد قيام شركة حديد عز بمواصلة رفع أسعارها بمعدلات غير مسبوقة سبب ارباك في السوق، وتوقعات بتعطل المشاريع العقارية على الرغم من استقرار السعر العالمي.

ورفعت شركة حديد عز أسعار بيع طن الحديد التسليح في السوق المحلي مرتين هذا الشهر بقيمة وصلت إلى 5 الالاف جنيها للطن، وهو ما دفع عدد من المصانع إلى زيادة اسعارها بنفس متسويات ليصل سعر طن الحديد بأرض المصنع إلى أعلي 32 جنيها.

وجاءت أسعار الحديد بأرض المصنع اليوم الاتي:

سعر طن حديد عز وصل إلى 32135 جنيها.

سعر طن حديد السويس للصلب وصل إلى 32050 جنيها للطن.

سعر طن حديد المصريين وصل إلى 32050 جنيها للطن.

على صعيد اسعار بيع الحديد للمستهلك فقد تراوح بين 35 ألف جنيها إلى 40 ألف جنيها للطن حسب المنطقة وتكاليف الشحن.

اتهامات لعز بقيادة السوق للركود:

وأكد عدد من تجار الحديد أن اسعار الحديد بعد الارتفاعات الاخيرة بارض المصنع وصلت إلى مستويات تتراوح بين 35 ألف إلى 40 ألف جنيه، وسط قيام التجار بالمضاربات على سعره.

وارجع، التجار ارتفاع اسعار الحديد إلى زيادات الغير مبررة في اسعار طن حديد عز على فترات زمنية قصيرة مطالبين الحكومة بفرض رقابة على الاسواق، خاصة وان تلك الزيادات ليست لها اسباب واضحة حيث استقرار اسعار الدولار بالبنوك وموالصة الحكومة الافراج عن شحنات الواردة بالجمارك.