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الفنان العالمي روب لو يحتفل بعيد ميلاده بأبو سمبل ويزور الأهرامات بصحبة حواس

أخبار مصر
روب لو
روب لو

احتفل الفنان العالمي روب لو بعيد ميلاده في معبد أبو سمبل، وذلك أثناء زيارته إلى مصر هو ووفدًا مرافقًا له، حيث زارو أسوان والنوبة، كما زارو  وادي الملوك والملكات ومعبد حتشبسوت، ومقبرة الملك توت عنخ آمون، والمدينة الذهبية المفقودة بالأقصر.

والتقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس الفنان العالمي «روب لو» أمام تمثال أبو الهول، في الجيزة، وشرح حواس للفنان العالمي والوفد المرافق له تاريخ التمثال الذي يعتبر أحد عجائب الآثار في العالم، وشهد الجولة الخبير السياحي وليد البطوطي سفير المرشدين السياحين بالعالم.

وقال حواس لـ«روب لو» إن أبو الهول صخرة صماء، والتمثال يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، وشرح له كيفية بناء الأهرامات، واكتشاف مقابر العمال بناة الهرم. 
وقال حواس إن الإدعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق.

كما تحدث عن تفاصيل نتائج أعمال مشروع استكشاف الأهرامات "ScanPyramids"، حيث تم الكشف ممر جاملوني بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر، يبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه نحو 2.10 مترًا.

وتحدث عن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

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