يوم الأم مبهج للجميع.. رسائل تهنئة في عيد الأم لتقديرها

عيد الأم أو يوم الأم من أكثر الأيام التي يحرص الأبناء على انتظارها من العام للعام تقديرا واحتراما للأم وتعبيرا عن حبهم لها.

يوم الأم

ويوم الأم يعتبر من أكثر عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكريم الأم على كثرة العطاء وعلى حبها الدائما وتفانيها وإخلاصها لأسرتها، كونها ربة المنزل وعمود البيت وعصب الأسرة.

في يوم عيد الأم، يرسل الأبناء عبارات تهنئة للأمهات تقديرا لها ولحبهم لها، ومن أفضل الكلمات «يا أغلى ما في الكون.. يومك أحلى وأجمل يوم.. يجمعنا كلنا حولك يا أجمل أم».

عيد الأم

وعن العبارات الأرخرى التي يمكن ترديدها في يوم الام، كل ما يجي عيدك.. أدعي ربي إيدك ما تفارق إيدي.. كل سنة وأنتي طيبة يا أمي.

ماما لو مقدرتش أجبلك هديه ماتزعليش معزتك في قلبي أكبر من أغلى هدية.. كل عام وانتي بخير.

أنا مش بس بحبك.. أنا كل ما فيا بيحبك.. قلبي وعقلي وروحي.. كلهم يقولولك.. بحبك بحبك بحبك يا أمي.

أمي انتي حبك عن جميع الناس غير برسلك.. أجمل تهاني مع أجمل طير ينغملك ويقولك كل عام وأنتِ بألف خير يلي بوجدك بينا دوم يعم الخير.

أمي.. ما أتصور حياتي من دونك.. العمر ما يحلى غير بوجودك.. وكل ما يمر عيدك بحضورك.. أدعي ربي ما يحرمني وجودك.. كل عام وأنت بخير.

أمي.. إنتِ حبك عن جميع الناس غير.. برسلك أجمل تهاني مع أجمل طير.. ينغملك ويقولك كل عام وإنتِ بألف خير.. يلي بوجدك بينا دوم يعم الخير.