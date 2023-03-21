انخفاض سعر الذهب في يوم الام الثلاثاء 21 مارس

في يوم الام انخفض سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، حيث يُصادف اليو الاحتفال بعيد الأم كلا على طريقته الخاصة.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 يوم الام بنحو 5 جنيهات ليسجل 2020 جنيه، والجنيه الذهب عيار 24 بنحو 40 جنيها ليسجل نحو 16160جنيها.

وانخفضت جميع أعيرة أسعار الذهب يوم الام، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 في المحلات التجارية لليوم الثاني على التوالي بعد ارتفاع غير مسبوق الأسبوع الماضي.

وسعر الجنيه الذهب انخفض مع بداية تعاملات صباح اليوم، وكذلك عيار 21 بالمقارنة بأسعار أمس الإثنين، بالتزامن مع سعر الدولار في البنوك المصرية، وسعر الذهب عالميًا.

سعر الذهب يوم الأم

تراجع سعر الذهب عيار 24 حيث سجل يوم الام سجل نحو 2308.5 جنيه، كما انخفض سعر الذهب عيار 21 سجل 2020 جنيها ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

وهبط سعر الذهب عيار 18 سجل1731.5جنيه ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر، فيما سجل سعر الذهب عيار 14 سجل 1346.75جنيه.

ووصل سعر الذهب يوم الام عيار 12 لـ 1154.25جنيه.

كما بلغ سعر الذهب عيار 9 بلغ 865.75 جنيها ويُعتبر هو النوع الأقل سعرا في مصر.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب عيار 24 بنحو 40 جنيها ليسجل نحو 16160جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

سعر الأوقية اليوم عيار 24 سجلت 1979 دولارا.