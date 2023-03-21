ننشر لكم في السطور التالية قصة مسلسل جميلة لـ ريهام حجاج في رمضان؛ حيث يبحث عدد كبير من المواطنين مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، عن أبرز الأعمال الفنية التي يقدمها نجوم مميزين يتقمصوا الشخصيات ويجسدوا أدوارهم ببراعة وتألق.

وهذا العام مليئ بالأعمال الفنية التي يستمتع بها المشاهد والتنوع في الدراما من الاجتماعي والأكشن والكوميدي والذي يناقش قضايا المرأة، وبوابة الفجر الإلكترونية تعتبر المفتاح للمشاهد للبحث عن ما يرغب في مشاهدته، حيث نرصد قائمة بأبرز أنواع الأعمال الفنية التي يتم تقديمها والأبطال الذين يجسدون الشخصيات فضلا عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

وحول مسلسلات رمضان 2023، نقدم لكم تفاصيل عن جميلة، حيث بدأت ريهام حجاج تصوير مسلسلها «جميلة» تأليف أيمن سلامة مع المخرج سامح عبدالعزيز في ثانى تعاون بينهما بعدما قدما مسلسل «يوتيرن».

وتناقش في العمل الكثير من قضايا المرأة وعلاقة الأبناء بالآباء، بمشاركة أحمد وفيق وعبير صبرى ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وانتهت من تصوير أكثر من شهر من المسلسل.

قصة مسلسل جميلة

وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليهما المشكلات والأزمات، ويسعون لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل، كما تجسد الفنانة سوسن بدر دور والدتها، ويقوم الفنان صبري عبدالمنعم بدور والدها.

طاقم عمل مسلسل جميلة

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية.