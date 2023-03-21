أسعار الدولار تستقر وترقب لقرارات الفيدرالي

استقر الدولار في تعاملات الثلاثاء مقابل سلة من العملات، في ظل التركيز بشكل مباشر على آفاق السياسة النقدية قبيل بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لاحقًا اليوم، واجتماع بنك إنجلترا الذي سيعقد هذا الأسبوع.

وتتوقع الأسواق احتمالية 75% بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس، مع انتهاء الاجتماع غدًا.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- عند 103.24 نقطة

وارتفع اليورو بنسبة 0.34% عند 1.0759 دولار، في حين انخفض الإسترليني بنسبة 0.17% عند 1.2256 دولار، بينما ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.73% عند 132.27 ين.