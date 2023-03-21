عيد الأم 2023.. أشهر الأمهات في السينما المصرية

على مدار سنوات طويلة، استطاعت أدوار الأم في السينما المصرية أن تجعل لبعض النجمات مكانة خاصة في قلوب الجمهور، الذي جعل منهم نموذج الأم الحقيقية بعدما برعن في تجسيد الدور.

وترصد إليكم بوابة الفجر الإلكترونية، أبرز الفنانات المصرية اللاتي قدمن أدوار الأم ببراعة.



أمينة رزق

قدمت الممثلة المصرية أمينة رزق دور الأم ببراعة فى أغلب أعمالها الفنية،التى قدمتها سواء علىشاشة السينما أو التليفزيون حتى لقبها الجمهور بأم الفنانين، وذلك لإخلاصها وصدقها الشديد فى تقديم دور الأم على الشاشة خاصة وأن أمينة رزق كانت تتقمص أدوارها بعناية شديدة وكانت تعبر عن هذه العاطفة والأمومة على الشاشة بمشاعر جياشة نظرا لأنها لم ترزق بأطفال وكانت تمارس دور الأم لعدد من الفنانين على المستوى الشخصي.

أمينة رزق

آمال زايد

قدمت الممثلة المصرية آمال زايد أبرز أدوار الأم أيضا على الشاشة المصرية، وقد جسدت دور الأم ببراعة فى عدد من الأعمال الفنية على شاشة السينما ولكن ارتبط الجمهور جدا بدورها فى فيلم "بين القصرين "حيث برعت فى تقديم دور الأم من خلال دور أمينة وهو الدور الذى ترك بصمة كبيرة وهامة فى تاريخ السينما ومازال هذا الدور حتى الآن من اصدق واروع ما قدمت آمال زايد.

آمال زايد









فردوس محمد

قدمت الممثلة المصرية فردوس محمد دور الأم ببراعة لبعض النجوم الذين تصغرهم في العمر، ورغم ذلك أجادت في تقديم الدور.

هذه الأمومة الجارفة على الشاشة التي كانت تقدمها فردوس محمد في أعمالها، جاءت رغم كونها لم ترزق بأبناء مع أنها تزوجت مرتين، كماأن والدها توفي وهي في سن صغيرة فحرمت حنانه.

ورغم مداهمة السرطان لها ورحيلها وهي في الـ 55 من عمرها، فإنها تركت بصمة بأدوارها في عدة أعمال، أبرزهم "رد قلبي"، "صراع فيالميناء"، "زنوبة" و"شباب امرأة".

فردوس محمد

كريمة مختار

منذ بداية كريمة مختار في مجال التمثيل كانت أدوار الأم هي المناسبة لها، خاصة أنها شاركت في برامج الأطفال بالإذاعة في بدايتها،وأمام رفض عائلتها مشاركته في السينما، لم تأتها الفرصة سوى بعد زواجها من الفنان نور الدمرداش لتبرع في تقديم أدوار الأم في عدةأعمال، أبرزها "العيال كبرت" و"الحفيد" و"يارب ولد" و"رجل فقد عقله" و"ساعة ونص".

و توفيت كريمة مختار وتركت في مشوارها الفني عددا من أدوار الأم التي سيظل الجميع يتذكره براعتها في أداء أدوار الأم، جعلت جمهورها يبكي وفاتها في مسلسل "يتربى في عزو" الذي شاركت يحيى الفخراني بطولته، وقدمت دور "ماما نونة"، وهي الشخصية التي يبكي الجمهور على وفاتها في العمل، ووقتها كانت هناك دمى تباع وتحمل اسم الشخصية نسبة إلى نجاحها.











