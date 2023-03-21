الضرائب: الفاتورة الإلكترونية تمنع الأخطاء البشرية،وتضمن صحة كافة بيانات البائع والمشترى

أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تمنع الأخطاء البشرية، وتضمن صحة كافة بيانات البائع والمشترى، مؤكدا أن إجراءات الرد الضريبى ستكون أسهل فى الفواتير الإلكترونية، وأن الفاتورة الإلكترونية تقلل من استيفاء الفواتير التى كانت عبئا كبيرا على الممول، وقللت من زيارات مأموري الضرائب للممول.

وأضاف "مختار توفيق " أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية لن ينتج عنه زيادة في أسعار السلع أو الخدمات، وأن الانضمام للمنظومة لايدفع عنه رسوم،موضحا قيام مصلحة الضرائب بتقديم كافة وسائل الدعم للممولين لتيسيير الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح " مختار توفيق " أنه يمكن طلب الدعم من مصلحة الضرائب من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع شعبة الملابس الجاهزة بالأتحاد العام لغرف التجارة المصرية ، والتي تناولت " الفاتورة الإلكترونية "وتم خلالها شرح كيفية التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية وكيفية إصدار الفواتير الإلكترونية و توضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها "، بحضور كل من رشا شبانة مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ودلال صلاح مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومنال جلال مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية.

وأوضحت " رشا شبانة مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " أن الفاتورة الإلكترونية تُعد وثيقة رقمية تستخدم لإثبات عملية بيع السلع والخدمات المختلفة ؛ وتشتمل كل وثيقة على توقيع إلكتروني خاص يوضح هوية الموقع ( المفوض ) لمنع التزييف، وضمان الأمان والخصوصية ، وأنه يمكن للشركة تفويض أكثر من شخص، وأوضحت أن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية،إما تسجيل ذاتي،ويستلزم ختم إلكتروني، أو تسجيل عن طريق المأمورية.

وقالت أنه يتطلب التعامل مع العملاء من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية تسجيل اسم المشتري ورقم التسجيل الضريبي الخاص به إذا كانت الفاتورة تتجاوز 50000 جنيه وإذا لم يتوفر رقم تسجيل يتم استبداله بالرقم القومي للمشتري، مضيفة أن من أهم مميزات الفاتورة الإلكترونية هو سهولة تبادل البيانات إلكترونيا، وتخفيف أعباء الكتابة وجمع البيانات الورقية، والحفاظ علي المستندات والسجلات وعدم ضياعها، وخفض تكاليف الدورة المستندية للمبيعات، وسهولة الفحص الضريبي.

وأوضحت " دلال صلاح مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " أن كل فاتورة في المنظومة الالكترونية علي رقم تعريفي مميز UUID و يختلف هذا الرقم عن رقم الفاتورة الداخلي للشركة، وبالتالي يمكن الرجوع للفاتورة بسهولة عكس ما يحدث في الفواتير الورقية.

وأضافت " دلال صلاح " أنه يتم التكويد علي منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال نظامين أساسيين وهما نظام التكويد العالمي GS1، نظام التكويد المصري EGS ، ويتم تكويد جميع السلع والخدمات، والتأكد من قبول الأكواد، والموافقة عليها من قبل مصلحة الضرائب للتمكن من التعامل داخل منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395، كما يمكن التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي:

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