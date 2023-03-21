تجارية الجيزة: زيادة كميات السلع الغذائية بـ "أهلا رمضان وافتتاح معارض الصف وأطفيح وأوسيم غدًا





أعلن النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة، عن إنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم تم زيادة نسب كميات السلع والمنتجات فى معارض أهلا رمضان بالجيزة وتكثيف نسب المعروض من المواد الغذائية والسلع الاساسية واللحوم والاسماك والخضر والفاكهة بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة الزراعة وذلك للعمل على توفير احتياجات المواطنيين خلال شهر رمضان بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالغرفة لمتابعة اسعارالسلع بالمعارض وتوافرها مؤكدا ان كل السلع الغذائية متاحة ومتوفرة بكميات كبيرة



وأشار ياسر الأبيض النائب الثانى لرئيس الغرفة إلى إنه تم توفير مستلزمات شهر رمضان من تمور وياميش وكل احتياجات الاسرة فى رمضان باسعار تقل عن مثيلاتها بالاسواق الخارجية بنسبة 30 % مساهمة من الغرفة فى التخفيف عن المواطنيين خلال شهر رمضان المبارك.



وأوضح محمد زين عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة إنه سيتم افتتاح ثلاث معارض جديده فى أطفيح وأوسيم والصف غدا لتوفير المزيد من السلع الغذائية لأبناء تلك المناطق بالإضافة إلى المعارض التى اقامتها الغرفة.



والجدير بالذكر ان غرفة الجيزة اقامت 6 معارض واماكنها هى معرض فيصل بشارع فيصل ومعرض المنيب بشارع المدرسة بجوار الوحدة الصحية ومعرض البدرشين بشارع بورسعيد بجوار مجلس المدينة ومعرض العياط بشارع شكرى القواتلى بجوار مبنى الضرائب ومعرض الوراق بشارع حوض الساحل بجوار قسم شرطة الوراق ومعرض امبابة بارض المطار بالاضافة إلى إلى المساهمة بالدعم اللوجيستى وتوفير العارضين للمعارض التى اقيمت بمدينتى اكتوبر واكتوبر الجديدة و مدينة زايد واماكنهم فى الحى 12 محور جمال عبد الناصر مدينة السادس من اكتوبر ومعرض اكتوبر الجديدة 800 بمنطقة فدان بجوار قسم الشركة ومعرض الشيخ زايد بالحى 16 بجوار المجمع الاسلامى ومدينة الشباب.