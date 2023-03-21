تراجع أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 21-3-2023

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

هبطت أسعار الذهب  خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21  مستوى 1965 جنيهًا للبيع، وسعر شراء جرام الذهب يصل إلى نحو 1940 جنيهًا.

يبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 2245 جنيهًا، بينما يقدر سعر شراء الجرام بنحو 2240 جنيهًا.

بلغ سعر بيع جرام الذهب اليوم عيار 22 ما قيمته نحو 2074 جنيهًا، إلا أن سعر الذهب اليوم آخر تحديث – شراء من نفس العيار 2053 جنيهًا.

ويبلغ سعر بيع جرام الذهب الآن عيار 18 اليوم في مصر نحو 1697 جنيهًا، لكن سعر شراء الذهب الجديد اليوم يبلغ 1680 جنيهًا.

كما أن سعر بيع جرام الذهب اليوم عيار 14 وصل إلى نحو 1320 جنيهًا، وذلك في الوقت الذي يلامس فيه سعر شراء جرام الذهب ما قيمته نحو 1306 جنيهات.

يتداول سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، بعد التراجعات الكبيرة عند مستويات 15720 جنيهًا دون حساب المصنعية والرسوم المقررة الأخرى.

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