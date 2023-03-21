ميناء دمياط يتداول 27 سفينة بضائع عامة وحاويات

تداول ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان، اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37564 طنا شملت 8100 طن يوريا صب، و3998 طن رمل، و25466 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13820 طنا شملت 987 طن ذرة و3700 طن فول و9133 طن صويا.

وأضاف أن حركة الوارد من الحاويات بلغت 18 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 713 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 100484 طنا، بينما بلغ رصيده بمخازن القطاع الخاص 118591 طنا.

وتابع أن قطارا غادر الميناء بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 5058 شاحنة.