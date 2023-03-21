مكتوب.. دعاء استطلاع هلال شهر رمضان وفضله

يعد دعاء استطلاع هلال رمضان من الأدعية الهامة التي يتلى في العديد من الدول الإسلامية، وذلك قبل بدء شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا الدعاء كوسيلة لاستطلاع هلال شهر رمضان، وتحديد بداية الشهر الكريم بالتحديد.

ويعد شهر رمضان المبارك من أهم الشهور الإسلامية، ويتميز بالصيام والعبادة والتضرع إلى الله عز وجل. ولهذا السبب، فإن الاستعداد لهذا الشهر الكريم يبدأ منذ فترة طويلة قبل بدء الشهر، ويعتبر دعاء استطلاع هلال رمضان جزءًا مهمًا من هذا الاستعداد.

يتلى دعاء استطلاع هلال رمضان في العديد من الدول الإسلامية، وذلك في الليلة الموافقة للثلاثين من شعبان، والتي تسمى ليلة النصف من شعبان. ويتم في هذه الليلة إرسال الفِرَس (المُرَاقَبُون) إلى الجبال والمرتفعات لمراقبة هلال رمضان، وإذا تم رؤية الهلال، يتم الإعلان عن بدء شهر رمضان المبارك. وفي حالة عدم رؤية الهلال، يتأجل بدء الشهر الكريم لليوم التالي.

دعاء استطلاع هلال رمضان

ومن الأدعية المأثورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال أنه قال: "اللهم أهلة علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله".

ومن أفضل الأدعية في استقبال شهر رمضان المبارك

اللهم بلغنا رمضان وأدخله علينا بالأمن والسلام واغفر لنا يا منان يا رحيم وتقبل دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام.

اَللّهُمَّ بلّغنا رمضان واجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ.

اللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَ اجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَحمتك يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان، وَأغلِقْ عَنَّي فيهِ أبوابَ النِّيرانِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القُرآنِ يا مُنْزِلَ السَّكينَةِ في قُلُوبِ المؤمنين.

اللَّهُمَّ اجْمَعْ عَلَى الْهُدَى أَمْرَنا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنا، وَألِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنا، وَاجْعَلْ قُلُوبَنا كَقُلُوبِ خِيَارِنا، وَاهْدِنا سَوَاءَ السَّبِيلِ، وَأخْرِجْنا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَاصْرِفْ عَنّا الْفَوَاحِشَ، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ. اللَّهُمَّ فَرِّغْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ، وَلاَ تَشْغَلْنِي بِمَا خَلَقْتَهُ لِي، وَلاَ تَحْرِمْنِي وَأَنا أَسْأَلُكَ، وَلاَ تُعَذِّبْنِي وَأَنا أَسْتَغْفِرُكَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلَنَا كُلَّهُ خَالِصًَا لِوَجْهِكَ الكَرِيمِ.. اللهم ارزقنا قبل رمضان قلوبًا جديدة، وتوبة سديدة، وهمة شديدة، وأعمالًا صالحةً عديدة، نعوذ بك من فتنة النفس وطغيانها، وفتنة الدنيا وظلمها، وفتنة النعم وكـفرها، وفتنة البلاء وقطعها.

ويتم تكرار هذا الدعاء عدة مرات، وذلك كوسيلة للتضرع إلى الله عز وجل والدعاء له بتمكيننا من استقبال شهر رمضان المبارك بالخير والبركات والرحمة.

يشير الدعاء إلى أهمية شهر رمضان المبارك، والتحضير لاستقباله بالتقرب إلى الله عز وجل والاستعداد لأداء العبادات والصيام والتضرع إلى الله بالدعاء والتوبة. ويتمنى المسلمون في هذا الدعاء أن يكون الشهر الكريم مليئًا بالأمن والإيمان والسلامة والتوفيق