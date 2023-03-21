دعاء استقبال واستطلاع هلال شهر رمضان 2023 - 1444 مكتوب ومستجاب

يعتبر دعاء استطلاع هلال رمضان من الأدعية الهامة التي تردد في العديد من الدول الإسلامية، وهو عبارة عن تضرع إلى الله عز وجل لتمكيننا من استقبال شهر رمضان بالخير والبركات والرحمة. ويتم تلاوته في ليلة النصف من شعبان، وهي الليلة الموافقة للثلاثين من شهر شعبان.

ويتميز دعاء استطلاع هلال رمضان بسهولة تلاوته وتذكره، وهو يتضمن طلب البركات والتوفيق من الله عز وجل في استقبال شهر رمضان، وهو كالتالي:

دعاء النبي عند رؤية الهلال



كان يدعو عند رؤية هلال شهر رمضان أو غيره بأكثر من دعاء، كما كان يدعو عند الإفطار وقت المغرب، وكانت له أدعية متنوعة لكل حال ولكل وقت، وعلى المسلم أن يحرص على الدعاء بما ورد في القرآن والسنة النبوية، لأن أدعيتهما أفضل الأدعية،ولا مانع من الدعاء بغير ما ورد في الكتاب والسنة إن كان يرتبط بحاجة لم يشتمل عليها الدعاء في الكتاب أوالسنة.



يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي: قد كان صلى الله عليه وسلم يقول عند رؤية الهلال: “الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله.

وعند أبي داود مرسلا عن قتادة: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: “هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك” ثلاث مرات، ثم يقول: “الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا، وجاء بشهر كذا”، ويسمي الشهر الذي ذهب، والشهر الذي جاء.

وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: “اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار”.

دعاء النبي عند الإفطار

وروى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد”. وكان عبد الله إذا أفطر يقول: “اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي”.

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى” وروى مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: “اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت”.

وروى أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: “قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: “اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك” ومن أفضل الأدعية التي يدعو بها المسلم الأدعية الواردة في القرآن الكريم، وأفضل أوقاتها أن تكون في شهر رمضان شهر القرآن.

تردد هذا الدعاء عدة مرات في ليلة النصف من شعبان، ويعتبر تفكير المسلمين في هذا الدعاء جزءًا من الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك بالخير والبركات، والتأكيد على أهمية هذا الشهر الكريم في حياة المسلمين.

ويجب الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من دعاء استطلاع هلال رمضان هو تحديد بداية شهر رمضان المبارك بالتحديد، وذلك بتحديد موعد ظهور الهلال في السماء، وإذا تم رؤيته، يتم الإعلان عن بدء الشهر الكريم. وإذا لم يتم رؤية الهلال في تلك الليلة، يتأجل بدء الشهر الكريم لليوم التالي.

ويعد دعاء استطلاع هلال رمضان جزءًا مهمًا من التقاليد الإسلامية في العديد من الدول، ويتم تلاوته بشكل منتظم في هذه الدول. ويؤكد المسلمون على أهمية الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وتحديد بدايته بالتحديد، والتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء والتوبة والاستعداد لأداء العبادات والصيام في هذا الشهر الكريم.