موانئ البحر الأحمر تتداول 37 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 37 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و713 شاحنة و31 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 1758 راكبا.

وأوضح المركز - في بيان - أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع، و385 شاحنة، و27 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 32 ألف طن بضائع، و328 شاحنة، و4 سيارات.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا غادرته اليوم السفينة (NEPTUNE - J)، وعلى متنها 22 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، والسفينة (BRELUDE).. فيما استقبل الميناء ثلاث سفن (الحرية2، وبوسيدون إكسبريس، والحرية1)، كما تم تداول 4750 طن بضائع عامة ومتنوعة و295 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة (سينا)، بينما غادرته السفينتان (آيلة، وبريدج).

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