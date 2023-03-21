المركزي الروسي يعتمد قواعد جديدة تشجع البنوك على تعديل أصولها الأجنبية لصالح العملات "الصديقة"

وضع البنك المركزي الروسي يوم الثلاثاء قواعد جديدة لتحفيز البنوك الروسية على تعديل أصولها من العملات الأجنبية لصالح عملات الدول التي تعدها موسكو "صديقة" بدءا من الأول من أبريل نيسان.

وفي بيان، قال البنك المركزي إن معدل الاحتياطي المطلوب لعملات الدول "غير الصديقة" سيكون عند 7.5 بالمئة، بينما سيكون معدل عملات الدول الصديقة عند 5.5 بالمئة.

وتصنف روسيا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول الأخرى التي فرضت عقوبات عليها على أنها دول "غير صديقة".