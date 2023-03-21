أسعار الذهب تتراجع مع انحسار المخاوف من أزمة المصارف

تراجعت أسعار الذهب اثنين بالمئة يوم الثلاثاء مع ارتفاع كبير لعوائد سندات الخزانة، ودفع انحسار المخاوف بشأن أزمة المصارف بعض المستثمرين إلى العودة إلى أصول ذات مخاطر أعلى بينما تترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل بشأن أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 1938.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1731 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 2.1 بالمئة ليبلغ 1941.10 دولار عند التسوية.

وسجل المعدن النفيس 2009.59 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2022، لكنه يتراجع منذ ذلك الحين.

وتعافى التداول على الأصول التي تنطوي على مخاطرة، ومنها الأسهم والنفط، بعد إنقاذ بنك كريدي سويس الذي أدى لانحسار المخاوف من وقوع أزمة مصرفية أكبر. جعل ذلك الذهب، الذي يعتبر تقليديا من الأصول الآمنة في أثناء عدم الاستقرار المالي، أقل جاذبية.

وتتجه الأنظار الآن إلى نتائج اجتماع المركزي الأمريكي، ويتوقع مراقبون أن يحجم البنك عن إقرار زيادة جديدة لأسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 22.25 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين اثنين بالمئة إلى 968.73 دولار. كما انخفض البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1391.14 دولار.