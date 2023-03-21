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التبادل التجاري بين روسيا والصين سيصل لـ200 مليار دولار في 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر


أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على  رغبته في توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الصين.

وأضاف في كلمته على هامش زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا: حجم التبادل التجاري مع الصين سيصل إلى 200 مليار دولار في العام الجاري.

كما شدد على أن التبادل التجاري مع بكين قفز بنسبة 30% إلى 185 مليار دولار العام الماضي.

هذا وأعرب بوتين عن استعداده لتلبية الطلب الصيني المتزايد على موارد الطاقة، وتعزيز صادرات النفط والغاز الطبيعي إلى الدولة الآسيوية.

وأكد أن الصين وروسيا وقعتا اتفاقات حول التعاون الاستراتيجي وإن إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين ستزيد.

وتابع: التجارة والتعاون الاقتصادي أولوية بالنسبة لعلاقتنا..والصين هي أكبر شريك تجاري واقتصادي لروسيا.

كما أعرب بوتين عن استعداد موسكو لمساعدة الشركات الصينية على أن تحل محل الشركات الغربية التي غادرت روسيا.

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