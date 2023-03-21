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ارتفاع التضخم السنوي في دبي إلى 4.9% في فبراير الماضى

الاقتصاد
بوابة الفجر


ارتفع التضخم السنوي في دبي إلى 4.9% في شهر فبراير، مقابل ارتفاعه بـ 4.6% في يناير، حسب بيانات مركز دبي للإحصاء.

ويأتي ارتفاع التضخم السنوي في فبراير مدفوعًا بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء بـ 4.9% وأسعار الطعام والشراب بـ 6.3%، ومجموعة الملابس بـ 6.8%.
بالمقابل تراجعت أسعار التبغ بنسبة 8.1% في فبراير وكانت هي المجموعة الوحيدة التي سجلت انخفاضًا في هذا الشهر.

كما ارتفع التضخم الشهري في دبي بنحو 0.8% في فبراير مقابل انخفاضه بنسبة 0.6% في يناير الذي سبقه.

وتترقب أسواق المنطقة حاليًا قرار الفدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة غدًا الأربعاء لما له من أهمية لمستويات التضخم وأسعار الفائدة في دول الخليج بسبب ارتباط أغلب العملات الخليجية بالدولار الأميركي.

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