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السيولة المحلية في قطر تنخفض إلى نحو 702 مليار ريال في فبراير

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


تراجعت السيولة المحلية في قطر للشهر الثاني على التوالي لتسجل في فبراير شباط الماضي 701.9 مليار ريال، بانخفاض قدره مليار ريال عن شهر يناير كانون الثاني الذي سبقه وفقًا لمسح لمصرف قطر المركزي.  

و تأثر المعروض النقدي (م2) في قطر الشهر الماضي بتراجع شبه النقد إلى نحو 538.5 مليار ريال بضغط من انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 2.3% على أساس شهري إلى 241.8 مليار ريال.  

في المقابل سجل عرض النقد الضيق ( م1 ) الشهر المنصرم ارتفاعًا إلى نحو 163.5 مليار ريال، بدعم من زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 4.8% إلى 150.4 مليار ريال، واستقرار النقد في التداول عند 13.1 مليار ريال.  

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