أسعار الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 22-3-2023

استقرت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 22 -3-2023 في مستهل التعاملات، ووصل إلى 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، حسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، كما سيطرت حالة من الاستقرار في أسعار صرف العملة الخضراء في عدة بنوك سواء الحكومية أو العربية أو الأجنبية أو الخاصة، وذكر موقع مصرف أبوظبي الإسلامي، إن سعر الدولار وصل إلى 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 22-3- 2023 في البنوك: