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أسعار الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 22-3-2023

بوابة الفجر

استقرت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 22 -3-2023 في مستهل التعاملات، ووصل إلى 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، حسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، كما سيطرت حالة من الاستقرار في أسعار صرف العملة الخضراء في عدة بنوك سواء الحكومية أو العربية أو الأجنبية أو الخاصة، وذكر موقع مصرف أبوظبي الإسلامي، إن سعر الدولار وصل إلى 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

 

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 22-3- 2023 في البنوك:

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-3-2023  في البنوك المصرية 

سعر الدولار في البنوك اليوم 

الشراء

البيع 

 سعر الدولار في .. البنك المركزي30.83 ج.م30.93 ج.م
سعر الدولار في..  البنك الأهلي30.75ج.م30.85ج.م
سعر الدولار في .. بنك مصر30.75ج.م30.85ج.م
سعر الدولار في .. بنك التنمية الصناعية30.75ج.م30.85ج.م
سعر الدولار في..  مصرف ابو ظبي30.90ج.م30.95ج.م
سعر الدولار في..  البنك المصري الخليجي30.900ج.م30.950ج.م
سعر الدولار في .. ميد بنك30.880ج.م30.950ج.م
سعر الدولار في .. بنك بيريوس30.880ج.م30.950ج.م
سعر الدولار في .. بنك البركة30.850ج.م30.950ج.م
سعر الدولار في .. بنك الاسكندرية30.850ج.م30.950ج.م
سعر الدولار في..  بنك بلوم مصر30.850ج.م30.950ج.م
سعر الدولار في..  كريدي أجريكول30.850ج.م30.950ج.م
سعر الدولار في..  بنك قناة السويس30.850ج.م30.950ج.م
سعر الدولار في..  المصرف المتحد30.850ج.م30.950ج.م
سعر الدولار في .. البنك التجاري الدولي30.850ج.م30.950ج.م
سعر الدولار في .. البنك الأهلي المتحد30.850ج.م30.950ج.م
سعر الدولار في..  بنك المشرق30.850ج.م30.950ج.م
سعر الدولار في .. المصرف العربي الدولي30.850ج.م30.950ج.م
سعر الدولار في .. بنك HSBC30.850ج.م30.95ج.م
سعر الدولار في..  بنك سايب30.85ج.م30.950ج.م
سعر الدولار في .. بنك الكويت الوطني NBK30.850ج.م30.950ج.م

 

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