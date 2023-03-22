أسعار الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 22-3-2023
استقرت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 22 -3-2023 في مستهل التعاملات، ووصل إلى 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، حسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، كما سيطرت حالة من الاستقرار في أسعار صرف العملة الخضراء في عدة بنوك سواء الحكومية أو العربية أو الأجنبية أو الخاصة، وذكر موقع مصرف أبوظبي الإسلامي، إن سعر الدولار وصل إلى 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 22-3- 2023 في البنوك:
|سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-3-2023 في البنوك المصرية
سعر الدولار في البنوك اليوم
الشراء
البيع
|سعر الدولار في .. البنك المركزي
|30.83 ج.م
|30.93 ج.م
|سعر الدولار في.. البنك الأهلي
|30.75ج.م
|30.85ج.م
|سعر الدولار في .. بنك مصر
|30.75ج.م
|30.85ج.م
|سعر الدولار في .. بنك التنمية الصناعية
|30.75ج.م
|30.85ج.م
|سعر الدولار في.. مصرف ابو ظبي
|30.90ج.م
|30.95ج.م
|سعر الدولار في.. البنك المصري الخليجي
|30.900ج.م
|30.950ج.م
|سعر الدولار في .. ميد بنك
|30.880ج.م
|30.950ج.م
|سعر الدولار في .. بنك بيريوس
|30.880ج.م
|30.950ج.م
|سعر الدولار في .. بنك البركة
|30.850ج.م
|30.950ج.م
|سعر الدولار في .. بنك الاسكندرية
|30.850ج.م
|30.950ج.م
|سعر الدولار في.. بنك بلوم مصر
|30.850ج.م
|30.950ج.م
|سعر الدولار في.. كريدي أجريكول
|30.850ج.م
|30.950ج.م
|سعر الدولار في.. بنك قناة السويس
|30.850ج.م
|30.950ج.م
|سعر الدولار في.. المصرف المتحد
|30.850ج.م
|30.950ج.م
|سعر الدولار في .. البنك التجاري الدولي
|30.850ج.م
|30.950ج.م
|سعر الدولار في .. البنك الأهلي المتحد
|30.850ج.م
|30.950ج.م
|سعر الدولار في.. بنك المشرق
|30.850ج.م
|30.950ج.م
|سعر الدولار في .. المصرف العربي الدولي
|30.850ج.م
|30.950ج.م
|سعر الدولار في .. بنك HSBC
|30.850ج.م
|30.95ج.م
|سعر الدولار في.. بنك سايب
|30.85ج.م
|30.950ج.م
|سعر الدولار في .. بنك الكويت الوطني NBK
|30.850ج.م
|30.950ج.م