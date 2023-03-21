موعد برنامج رامز نيفر اند حصريا | شاهد موعد برنامج رامز نيفر اند عبر واتش ات| شاهد ضحية برنامج رامز نيفر اند عبر ايجي بست

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بوابة الفجر

"برنامج رامز نيفر اند" هو برنامج تلفزيوني كوميدي يعرض خلال شهر رمضان على قناة MBC. يتميز البرنامج بطريقة عرضه الفريدة والمميزة والتي تجذب الكثير من المشاهدين في العالم العربي.

يقوم الفنان المصري رامز جلال بإخفاء هويته والتنكر في شخصيات مختلفة ليقوم بخداع وإخافة الضيوف الذين يشاركون بالبرنامج. ويتميز البرنامج بالمواقف الكوميدية التي يتعرض لها الضيوف والتي تثير الضحك والإعجاب لدى المشاهدين.

برنامج رامز نيفر اند

يتميز "برنامج رامز نيفر اند" بشعبية كبيرة في العالم العربي، ويعد واحدًا من أهم البرامج التلفزيونية التي يترقبها المشاهدون في رمضان. ويعتبر البرنامج فرصة للضيوف ليظهروا بشكل مختلف ويتمتعوا ببعض المرح والفكاهة.

ومن المتوقع أن يعرض "برنامج رامز نيفر اند" خلال موسم رمضان 2023، ومن المتوقع أن يتم تقديمه بنفس الطريقة المميزة التي يعرف بها المشاهدون. وستكون هناك مفاجآت كثيرة ومواقف كوميدية جديدة لتسلية المشاهدين وجعلهم يضحكون ويستمتعون بمشاهدة البرنامج.

برومو برنامج رامز نيفر إند

وحقق برومو برنامج رامز نيفر إند نسب مشاهدة عالية في أقل من 24 ساعة على طرحه، حيث حقق برنامج رامز نيفر إند في الإعلان الخاص به ما يقرب من 3 ونصف مليون مشاهدة على صفحة قناة إم بي سي مصر.

ضيوف برنامج رامز نيفر إند

ضيوف برنامج رامز نيفر إند في موسم برنامج رامز نيفر إند، سيكونو بين نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، الفنان أحمد السقا، الفنان كريم فهمي، الفنان أسر ياسين، الفنان محمد رمضان، الفنان محمد فؤاد، الفنان أحمد حاتم، الإعلامية ياسمين عز، الفنان محمد فراج، وزوجته الفنانة بسنت شوقي، الفنان مُصطفي كامل نقيب الموسيقيين، الاعب إمام عاشور، رضا عبد العال، اللاعب محمود كهرباء، والعديد من النجوم الآخرين.

قائمة مسلسلات رمضان 2023 مصر وبرنامج رامز نيفر اند

 اسم المسلسلالقنوات الناقلةموعد العرضتفاصيل المسلسل ومشاهدة وتحميل الحلقات
1برنامج رامز نيفر انداضغط هنااضغط هنااضغط هنا
2مسلسل الكتيبة 101اضغط هنااضغط هنااضغط هنا
3مسلسل حرب كرموزاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
4مسلسل الب ارسلاناضغط هنااضغط هنااضغط هنا
5مسلسل سره الباتعاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
6مسلسل جعفر العمدةاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
7مسلسل رسالة الإماماضغط هنااضغط هنااضغط هنا
8مسلسل سوق الكانتواضغط هنااضغط هنااضغط هنا
9مسلسل ضرب ناراضغط هنااضغط هنااضغط هنا
10مسلسل عملة نادرةاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
11مسلسل تحت الوصايةاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
12مسلسل الكبير أوى 7اضغط هنااضغط هنااضغط هنا
13مسلسل المداح 3 أسطورة العشقاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
14مسلسل الأجهراضغط هنااضغط هنااضغط هنا
15مسلسل تغيير جواضغط هنااضغط هنااضغط هنا
16مسلسل  رشيداضغط هنااضغط هنااضغط هنا
17مسلسل جميلةاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
18مسلسل حضرة العمدةاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
19مسلسل 1000 حمد الله ع السلامةاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
20مسلسل الصفارةاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
21مسلسل جت سليمةاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
22مسلسل مذاكرات زوجاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
23مسلسل علاقة مشروعةاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
24مسلسل كامل العدداضغط هنااضغط هنااضغط هنا
25مسلسل اللعبة 3اضغط هنااضغط هنااضغط هنا
26مسلسل الصندوقاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
27مسلسل كشف مستعجلاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
28مسلسل رمضان كريم 2اضغط هنااضغط هنااضغط هنا
29مسلسل بابا المجالاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
30مسلسل الإكس لانساضغط هنااضغط هنااضغط هنا
31مسلسل تلت التلاتةاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
32مسلسل وعود سخيةاضغط هنااضغط هنااضغط هنا
33مسلسل ستهماضغط هنااضغط هنااضغط هنا

 

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