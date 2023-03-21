موعد برنامج رامز نيفر اند حصريا | شاهد موعد برنامج رامز نيفر اند عبر واتش ات| شاهد ضحية برنامج رامز نيفر اند عبر ايجي بست
"برنامج رامز نيفر اند" هو برنامج تلفزيوني كوميدي يعرض خلال شهر رمضان على قناة MBC. يتميز البرنامج بطريقة عرضه الفريدة والمميزة والتي تجذب الكثير من المشاهدين في العالم العربي.
يقوم الفنان المصري رامز جلال بإخفاء هويته والتنكر في شخصيات مختلفة ليقوم بخداع وإخافة الضيوف الذين يشاركون بالبرنامج. ويتميز البرنامج بالمواقف الكوميدية التي يتعرض لها الضيوف والتي تثير الضحك والإعجاب لدى المشاهدين.
برنامج رامز نيفر اند
يتميز "برنامج رامز نيفر اند" بشعبية كبيرة في العالم العربي، ويعد واحدًا من أهم البرامج التلفزيونية التي يترقبها المشاهدون في رمضان. ويعتبر البرنامج فرصة للضيوف ليظهروا بشكل مختلف ويتمتعوا ببعض المرح والفكاهة.
ومن المتوقع أن يعرض "برنامج رامز نيفر اند" خلال موسم رمضان 2023، ومن المتوقع أن يتم تقديمه بنفس الطريقة المميزة التي يعرف بها المشاهدون. وستكون هناك مفاجآت كثيرة ومواقف كوميدية جديدة لتسلية المشاهدين وجعلهم يضحكون ويستمتعون بمشاهدة البرنامج.
برومو برنامج رامز نيفر إند
وحقق برومو برنامج رامز نيفر إند نسب مشاهدة عالية في أقل من 24 ساعة على طرحه، حيث حقق برنامج رامز نيفر إند في الإعلان الخاص به ما يقرب من 3 ونصف مليون مشاهدة على صفحة قناة إم بي سي مصر.
ضيوف برنامج رامز نيفر إند
ضيوف برنامج رامز نيفر إند في موسم برنامج رامز نيفر إند، سيكونو بين نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، الفنان أحمد السقا، الفنان كريم فهمي، الفنان أسر ياسين، الفنان محمد رمضان، الفنان محمد فؤاد، الفنان أحمد حاتم، الإعلامية ياسمين عز، الفنان محمد فراج، وزوجته الفنانة بسنت شوقي، الفنان مُصطفي كامل نقيب الموسيقيين، الاعب إمام عاشور، رضا عبد العال، اللاعب محمود كهرباء، والعديد من النجوم الآخرين.
قائمة مسلسلات رمضان 2023 مصر وبرنامج رامز نيفر اند
|اسم المسلسل
|القنوات الناقلة
|موعد العرض
|تفاصيل المسلسل ومشاهدة وتحميل الحلقات
|1
|برنامج رامز نيفر اند
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|2
|مسلسل الكتيبة 101
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|3
|مسلسل حرب كرموز
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|4
|مسلسل الب ارسلان
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|5
|مسلسل سره الباتع
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|6
|مسلسل جعفر العمدة
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|7
|مسلسل رسالة الإمام
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|8
|مسلسل سوق الكانتو
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|9
|مسلسل ضرب نار
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|10
|مسلسل عملة نادرة
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|11
|مسلسل تحت الوصاية
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|12
|مسلسل الكبير أوى 7
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|13
|مسلسل المداح 3 أسطورة العشق
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|14
|مسلسل الأجهر
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|15
|مسلسل تغيير جو
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|16
|مسلسل رشيد
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|17
|مسلسل جميلة
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|18
|مسلسل حضرة العمدة
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|19
|مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة
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|20
|مسلسل الصفارة
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|21
|مسلسل جت سليمة
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|22
|مسلسل مذاكرات زوج
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|23
|مسلسل علاقة مشروعة
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|24
|مسلسل كامل العدد
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|25
|مسلسل اللعبة 3
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|26
|مسلسل الصندوق
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|27
|مسلسل كشف مستعجل
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|28
|مسلسل رمضان كريم 2
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|29
|مسلسل بابا المجال
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|30
|مسلسل الإكس لانس
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|31
|مسلسل تلت التلاتة
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|32
|مسلسل وعود سخية
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|33
|مسلسل ستهم
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