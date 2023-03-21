شاهد حلقة 1 من برنامج رامز نيفر اند عرب سيد | موعد برنامج رامز نيفر اند الحلقة | ضحية الحلقة الأولي من برنامج رامز نيفر اند شاهد فور يو

يعتبر "برنامج رامز نيفر اند" من بين البرامج التلفزيونية الأكثر مشاهدة في العالم العربي، وذلك بسبب طريقة عرضه الفريدة والمميزة، والتي تجذب الكثير من المشاهدين.

يتميز البرنامج بإخفاء هوية رامز جلال وتنكره في شخصيات مختلفة، حيث يحاول خداع الضيوف الذين يشاركون في البرنامج بمواقف مضحكة ومفاجئة، ويتمتع البرنامج بالكثير من الضحك والفكاهة.

يعتبر "برنامج رامز نيفر اند" فرصة للضيوف ليظهروا بشكل مختلف ويتمتعوا ببعض المرح والفكاهة، ويتم تقديم البرنامج بأسلوب سريع ومشوق يلفت انتباه المشاهدين ويجعلهم يستمتعون بمشاهدة البرنامج.

ومن المتوقع أن يتم تقديم "برنامج رامز نيفر اند" بنفس الجودة والمستوى العالي الذي يتميز به البرنامج في كل عام، ومن المتوقع أن يضم البرنامج العديد من الضيوف المشهورين والمتنوعين من مختلف الجنسيات والمجالات.

ويعتبر "برنامج رامز نيفر اند" فرصة للمشاهدين للاستمتاع بمشاهدة برنامج كوميدي ومسلي في شهر رمضان، والذي يعد فرصة للترفيه والاستمتاع بأجواء الشهر الكريم.

استطاع البرومو الأول من برنامج رامز نيفر إند، الذي يقدمه الفنان رامز جلال في موسم برامج رمضان 2023، أن يحقق نسب مشاهدة عالية فور طرحه على الصفحة الرسمية لشبكة قنواتMBC مصر عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

برومو برنامج رامز نيفر إند

وحقق برومو برنامج رامز نيفر إند نسب مشاهدة عالية في أقل من 24 ساعة على طرحه، حيث حقق برنامج رامز نيفر إند في الإعلان الخاص به ما يقرب من 3 ونصف مليون مشاهدة على صفحة قناة إم بي سي مصر.

ضيوف برنامج رامز نيفر إند

ضيوف برنامج رامز نيفر إند في موسم برنامج رامز نيفر إند، سيكونو بين نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، الفنان أحمد السقا، الفنان كريم فهمي، الفنان أسر ياسين، الفنان محمد رمضان، الفنان محمد فؤاد، الفنان أحمد حاتم، الإعلامية ياسمين عز، الفنان محمد فراج، وزوجته الفنانة بسنت شوقي، الفنان مُصطفي كامل نقيب الموسيقيين، الاعب إمام عاشور، رضا عبد العال، اللاعب محمود كهرباء، والعديد من النجوم الآخرين.

قائمة مسلسلات رمضان 2023 مصر وبرنامج رامز نيفر اند