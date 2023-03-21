الأولمبية تنظم ندوة مناقشة كتاب ومضات من حياتي للنائب محمود حسين

ناقش اليوم النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب كتابه "ومضات من حياتي" في الندوة التي أقيمت بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، بدعوة من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وحضر الندوة، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والرئيس الشرفي للجنة الأولمبية المصرية وممثل الحركة الأولمبية الدولية في مصر وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية والسادة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، والدكتور الباسل عبدالله والأستاذ معتز عاشور والأستاذ شريف كمال والعميد شريف القماطي وحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور والدكتور عبد الله غراب رئيس نادي الصيد وحضور مستشاري وقضاة مركز التسوية والتحكيم الرياضي ولفيف من رؤساء الاتحادات الرياضية والأندية.

وأعرب النائب محمود حسين عن شكره للجنة الأولمبية المصرية عن استضافة الندوة وهذا الحشد الكبير من مسئولي الأندية والاتحادات الرياضية والإعلاميين خاصة أن الكتاب يمثل أهمية كبرى وفترات مهمة ودائما يظل التعاون المثمر والبناء من أجل الصالح العام لمصرنا الغالية، مشيرا إلى أن هدفه في الكتاب هو تقديم روشتة للشباب من أجل العمل الجاد والابتكار وعدم اليأس في ظل الظروف الحالية وخالص الشكر والتقدير للدكتور حسن مصطفى على دوره الكبير في دعم ومساندة الرياضة المصرية.

من جانبه، عبر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته البالغة بالندوة التي أقيمت بمقر اللجنة الأولمبية المصرية ودائما باب اللجنة الأولمبية مفتوح أمام الجميع والتعاون المثمر بين اللجنة الأولمبية المصرية وجميع الجهات وعلى رأسها البرلمان المصري ويهدف ذلك لتحقيق الصالح العام للرياضة المصرية متمنيا التوفيق للنائب محمود حسين في مشواره خلال المرحلة المقبلة، ومعبرا عن إعجابه الشديد بالكتاب الذي يعطي رسالة هامة للشباب صغار السن.